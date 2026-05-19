Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de mayo de 2026 NORMALIZACION

Con la asunción de las nuevas autoridades, finalizó la intervención del PJ de Misiones

El Partido Justicialista de Misiones culminó esta semana su proceso de normalización institucional con el acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias, cerrando formalmente la intervención encabezada por el dirigente cañuelense Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, quienes durante más de un año condujeron la reorganización política y electoral del distrito.

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