19 de mayo de 2026
NORMALIZACION
Con la asunción de las nuevas autoridades, finalizó la intervención del PJ de Misiones
El Partido Justicialista de Misiones culminó esta semana su proceso de normalización institucional con el acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias, cerrando formalmente la intervención encabezada por el dirigente cañuelense Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, quienes durante más de un año condujeron la reorganización política y electoral del distrito.
El Partido Justicialista de Misiones culminó esta semana su proceso de normalización institucional con el acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias, cerrando formalmente la intervención encabezada por el dirigente cañuelense Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, quienes durante más de un año condujeron la reorganización política y electoral del distrito.
La etapa final se concretó con la firma de las actas institucionales de traspaso de mando, la entrega de diplomas a las autoridades electas y la puesta en funciones del nuevo Consejo Político Provincial, que desde ahora será presidido por Julio Humada, ganador de las elecciones internas realizadas el pasado 19 de abril luego de más de 20 años sin comicios partidarios plenos en la provincia.
A partir de la constitución del nuevo Consejo Provincial, la nueva conducción tendrá a su cargo la puesta en funciones del Congreso Provincial y de los congresos municipales surgidos del mismo proceso electoral, dando por concluida la etapa de transición institucional iniciada en marzo del año pasado.
El cierre de la intervención coincidió además con la recuperación del histórico edificio partidario del PJ Misiones, que había permanecido usurpado desde el inicio mismo de la intervención, situación que desde el espacio interpretaron como un intento de generar daño político y obstaculizar el proceso de normalización. Durante todo este período, el partido funcionó de manera provisoria en la sede de SMATA en Posadas, desde donde se coordinó la actividad política, funcionó la Junta Electoral y se realizó posteriormente el escrutinio definitivo de las elecciones.
La intervención encabezada por Arrieta y Rodríguez había sido dispuesta por el Consejo Nacional del Partido Justicialista con el objetivo de restablecer la institucionalidad del distrito, ordenar la vida interna partidaria y devolverles a los afiliados la posibilidad de elegir a sus autoridades mediante el voto directo y secreto.
Durante ese proceso se llevó adelante una reforma de la Carta Orgánica, la conformación de una Junta Electoral y la convocatoria a elecciones internas en los 79 municipios de la provincia, con más de 7.200 afiliados participando del acto electoral.
El caso de Misiones adquirió además una particular relevancia dentro del escenario nacional del PJ, ya que fue la única de las intervenciones partidarias provinciales que logró completar íntegramente el proceso de normalización y finalizar con autoridades electas y proclamadas. En paralelo, las intervenciones dispuestas en otros distritos terminaron judicializadas y fueron frenadas por decisiones de la Justicia Federal.
En Jujuy, la intervención partidaria quedó condicionada por resoluciones del fuero federal con competencia electoral, mientras que en Salta la jueza federal María Servini de Cubría avanzó directamente con una intervención judicial del PJ provincial, desplazando a las autoridades designadas por el PJ Nacional.
En contraste con esos escenarios, el proceso desarrollado en Misiones logró cumplir en tiempo y forma todas las etapas previstas, incluyendo la reforma partidaria, la oficialización de listas, las elecciones internas, el escrutinio definitivo y el traspaso institucional hacia las nuevas autoridades surgidas de las urnas.
Con la finalización formal de la intervención y la asunción de Julio Humada al frente del Consejo Provincial, el PJ de Misiones inicia ahora una nueva etapa política con conducción elegida por sus afiliadas y afiliados, cerrando uno de los procesos de reorganización partidaria más extensos y complejos del peronismo argentino en los últimos años.