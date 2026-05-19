19 de mayo de 2026
NUEVO ENCUENTRO
La Libertad Avanza pone la mira en PBA y afina la sintonía con los intendentes
Con un encuentro de formación política y territorial, el espacio que lidera Javier Milei en la provincia buscó fortalecer su armado bonaerense, respaldar a Sebastián Pareja y acercar posiciones con dirigentes e intendentes de cara a las elecciones de 2027.
La Libertad Avanza puso en marcha el Programa de Formación de Líderes Municipales de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), una iniciativa destinada a capacitar concejales, dirigentes y equipos técnicos de los 135 municipios bonaerenses. El espacio informó que más de 500 personas se inscribieron para participar de las diez clases previstas.
El lanzamiento se realizó en el marco de la estrategia territorial impulsada por el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, con la mira puesta en las elecciones legislativas de 2027 y en la disputa por la gobernación bonaerense. La actividad contó con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezó recientemente una cumbre partidaria en Suipacha junto al armador bonaerense Sebastián Pareja.
“El objetivo fue seguir formando equipos preparados para transformar la Provincia”, sostuvo Pareja durante la presentación de la capacitación. Además, cuestionó a los intendentes bonaerenses “que van a contramano del rumbo nacional, aumentando tasas y subestimando a los bonaerenses”, y afirmó que la transparencia y la eficiencia deben ser “la base del programa de gobierno en cada nivel de gestión”.
El programa incluyó exposiciones de dirigentes y especialistas en áreas de gestión, comunicación, finanzas municipales y estrategia política. Entre los participantes estuvieron Diego Valenzuela y Bertie Benegas Lynch, además de un equipo técnico vinculado al espacio libertario.
La jornada también funcionó como una señal de respaldo político interno para Pareja en medio de las tensiones dentro de La Libertad Avanza entre los sectores territoriales y las agrupaciones digitales alineadas con Santiago Caputo. La presencia de figuras nacionales buscó ratificar el liderazgo del armador bonaerense en la construcción provincial del espacio.