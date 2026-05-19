Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de mayo de 2026 INTERNISMO

Congreso del PJ nacional: el kirchnerismo mueve fichas en plena batalla con el MDF

El órgano partidario se reunirá este martes para avanzar con las elecciones en Salta y Jujuy. La intervención judicial salteña volvió a exponer las tensiones dentro del peronismo, en medio de la pelea entre el cristinismo y el armado político de Axel Kicillof.

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