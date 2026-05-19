19 de mayo de 2026
INTERNISMO
Congreso del PJ nacional: el kirchnerismo mueve fichas en plena batalla con el MDF
El órgano partidario se reunirá este martes para avanzar con las elecciones en Salta y Jujuy. La intervención judicial salteña volvió a exponer las tensiones dentro del peronismo, en medio de la pelea entre el cristinismo y el armado político de Axel Kicillof.
El Partido Justicialista volverá a mostrar este martes una postal de un peronismo atravesado por las internas. El Congreso Nacional del PJ se reunirá en la histórica sede de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires, para convocar formalmente a las elecciones partidarias en Salta y Jujuy, dos provincias intervenidas y convertidas hoy en nuevos focos de conflicto dentro de la estructura partidaria que conduce Cristina Fernández de Kirchner.
Aunque oficialmente el encuentro fue planteado para discutir cuestiones organizativas y electorales, la reunión se dará en un contexto de máxima tensión interna. La disputa entre el kirchnerismo duro y los sectores que empiezan a encolumnarse detrás del gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa cada movimiento del PJ nacional y ya impacta en las decisiones partidarias.
La reunión será mixta, con participación presencial y virtual, y tendrá como eje principal la situación de Salta y Jujuy, donde las elecciones partidarias están previstas para el próximo 25 de octubre. El primer llamado está previsto para las 16.30 y el segundo para las 18.30.
En este marco, las calles porteñas amanecieron el lunes con muchos carteles impulsando la candidatura del gobernador Axel Kicillof en 2027, pese a que desde el propio gobierno bonaerense sostienen que no es tiempo de tratar ese tipo de cuestiones. En varios barrios porteños aparecieron carteles con la insignia “Axel o Milei”, en una clara muestra de polarización entre los dos dirigentes.
En los carteles también aparece el logo de La Patria es el Otro. Esta organización está dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político encabezado por el Gobernador, y la corriente interna tiene como cabeza al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés “Cuervo” Larroque.
Esta cartelería se da en medio de la feroz interna dentro del peronismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. De hecho, los afiches sólo duraron unas horas intactos. Esta tarde aparecieron “intervenidos” por un mensaje escrito con aerógrafo fucsia, consistente en la consigna “Cristina Libre” y una multitud de corazones.
En cuanto a la situación del PJ nacional, la semana pasada, la jueza federal María Servini resolvió intervenir judicialmente el PJ provincial y desplazó a los interventores que habían sido designados directamente por Cristina Kirchner: Pablo Kosiner y Nora Canuni.
La decisión judicial cayó como una bomba dentro del armado cristinista. Servini nombró en su lugar a José Luis Napoleón Gambetta, quien tendrá la tarea de normalizar el partido y avanzar hacia elecciones internas después de más de un año de intervención partidaria.
En el peronismo leen el episodio como algo más que un conflicto administrativo. La situación de Salta expuso las dificultades que enfrenta Cristina para ordenar el PJ nacional en un escenario donde varios gobernadores y dirigentes territoriales empezaron a tomar distancia de la conducción centralizada del kirchnerismo.
El trasfondo político también incluye la relación tirante con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien el kirchnerismo duro observa cada vez más cerca de la Casa Rosada y de los acuerdos parlamentarios con el gobierno de Javier Milei.
La reunión partidaria llega además en medio de una discusión mucho más profunda dentro del PJ: quién conducirá la reconstrucción opositora de cara a 2027. Mientras Cristina busca sostener el control del partido y ordenar las provincias bajo su conducción, en el entorno de Kicillof crecen las señales de autonomía política y las conversaciones con gobernadores, intendentes y sindicatos que empiezan a pensar en un esquema menos dependiente del Instituto Patria.
Esa tensión ya no se esconde. Cada movimiento partidario, cada intervención y cada armado electoral empieza a leerse también en clave de la disputa por el liderazgo futuro del peronismo.
El último Congreso Nacional del PJ, realizado el 30 de abril, ya había mostrado ese clima. Allí, el senador José Mayans, uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner, cargó duramente contra Milei y llamó a fortalecer al partido como herramienta opositora.
“La esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista”, afirmó Mayans durante el encuentro. Y agregó: “El presidente Milei está destruyendo el Estado y los bienes estatales”.
Pero detrás del discurso de unidad, el PJ sigue atravesado por una pregunta que nadie logra responder del todo: si el partido podrá ordenarse detrás de una sola conducción o si la pelea entre el cristinismo y el espacio de Kicillof terminará acelerando una fractura política más profunda.