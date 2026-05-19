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19 de mayo de 2026
OTRA VEZ

Jacob Elordi y Kendall Jenner viven su romance en Hawai

El actor australiano Jacob Elordi y la modelo Kendall Jenner fueron fotografiados durante unas vacaciones

Jacob Elordi y Kendall Jenner viven su romance en Hawai
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Los rumores de romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner ganaron fuerza este fin de semana. Sucede que el actor de Euphoria y la supermodelo de 30 años fueron captados en una playa privada de la isla de Kauai, sentados sobre una toalla con ropa de playa. 
 

El avistamiento se produce solo semanas después de que surgieran las primeras versiones sobre un posible vínculo sentimental durante el festival Coachella, a mediados de abril. Desde entonces, las especulaciones no han parado de crecer. Fieles a su recelo con los paparazzis, los famosos no se han referido al asunto.
 

Este dúo fue visto recientemente en Los Ángeles en una salida doble junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet. 
 

Hasta el momento, ni Elordi (28 años) ni Jenner han realizado declaraciones sobre la relación. 

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