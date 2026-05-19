Wanda Nara desmintió su reconciliación con Martín Migueles

Wanda Nara puso fin a los rumores de reconciliación con Martín Migueles y confirmó públicamente que la relación está terminada.



Durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026, la conductora fue consultada sobre su estado sentimental y respondió con claridad: “No, estoy sola”.



Los rumores habían resurgido días atrás tras una foto que publicó su hijo Benedicto López, en la que se veía a toda la familia reunida alrededor de una mesa con figuritas del Mundial y Migueles presente.



La separación se había hecho pública hace poco más de un mes, cuando la propia Wanda reveló en LAM que llevaba un mes alejada de Migueles. En aquella oportunidad, consultada por Pepe Ochoa sobre las causas judiciales que enfrenta su expareja (intermediación en cobros de coimas para importaciones y estafas millonarias), Wanda respondió con una sonrisa: “No, no, no me preocupa”.



Según explicó su abogada y amiga Ana Rosenfeld, la decisión de separarse estuvo vinculada al deseo de “aclarar responsabilidades” en el plano legal. Migueles, por su parte, sostiene su inocencia y asegura que lo demostrará en la Justicia.



Wanda Nara no hizo ninguna mención a Mauro Icardi ni a sus hijas durante la entrevista en la alfombra roja.



En las últimas semanas se la había vinculado románticamente con Agustín Bernasconi mientras filmaba una película en Uruguay, pero ella guardó silencio y el actor lo negó rotundamente.

La empresaria y conductora, que horas más tarde se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina por MasterChef Celebrity, cerró así los rumores y ratificó su soltería en medio de una noche cargada de emociones.