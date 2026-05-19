Lourdes Sánchez dio positivo en alcoholemia

Lourdes Sánchez, actual presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes y reconocida bailarina y conductora, fue controlada por agentes municipales durante un operativo de tránsito nocturno y dio positivo en el test de alcoholemia.



La funcionaria registró un nivel de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido (0,5 g/l). Como consecuencia, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de su automóvil y le aplicaron una multa cercana a los $665.000 para poder recuperar el vehículo.



La normativa vigente en Corrientes establece sanciones que incluyen la retención del vehículo e inhabilitaciones para conductores que superan los niveles permitidos de alcohol. El incidente se suma a los operativos de control de alcoholemia que se intensifican en la provincia como parte de las campañas de seguridad vial.