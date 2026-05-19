Chelo Torres, cantante del Grupo Green, quedó libre

El referente de la cumbia, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, vocalista del Grupo Green, quedó en libertad este martes tras pasar dos meses detenido por una denuncia de abuso sexual.



La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, que le concedió la excarcelación. Sin embargo, la causa sigue en plena etapa de investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli y Torres continúa imputado por el delito de abuso sexual.



La denuncia fue radicada por la influencer Angélica Lilian Escalante, conocida como Dulce Lilian (43 años), en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo. Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando Torres la acercó en su auto hasta su casa y, una vez allí, la obligó a pasar al asiento trasero del vehículo donde abusó de ella.



La investigación cuenta con pruebas como imágenes de cámaras de seguridad, conversaciones por chat, audios y prendas que fueron enviadas a peritajes genéticos. El abogado de la víctima, Ignacio Barrios, calificó los hechos como “una conducta reiterada, no a un episodio aislado” y confirmó que ya apeló la excarcelación. “No vamos a bajar los brazos”, aseguró.



Por su parte, Torres había sido detenido el 11 de marzo durante un allanamiento en una vivienda de La Tablada.



Pese a la denuncia y al pedido de prisión preventiva, el cantante se presentó el 3 de mayo junto al Grupo Green en un show en el barrio porteño de La Boca.



No es la primera vez que el artista enfrenta una causa por abuso sexual: en 2009 fue condenado por abuso sexual agravado contra una menor de 6 años (hija de un matrimonio que le había dado asilo). Recibió una pena de tres años y ocho meses de prisión y recuperó la libertad en 2012.



Hasta el momento, ni Chelo Torres ni el Grupo Green realizaron declaraciones públicas sobre su liberación. La querella, en tanto, insistirá con el reclamo de prisión preventiva por la gravedad de los hechos, los antecedentes penales del imputado y el riesgo procesal.