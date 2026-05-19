Chiche Gelblung seguirá internado

El reconocido periodista Samuel “Chiche” Gelblung fue internado de urgencia este lunes en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de que una trombosis en el tobillo le provocara una descompensación cardíaca.



Según informaron sus allegados y colegas, el episodio comenzó con una molestia en el pie que lo había alejado de la radio desde el jueves pasado. Los médicos intervinieron de inmediato y le colocaron un stent para resolver la complicación cardíaca. Actualmente se encuentra estable y bajo monitoreo constante en terapia intensiva.



Por otro lado, la evolución es favorable y que, si se mantiene estable, podría ser trasladado a sala común en las próximas horas. Se estima que recibirá el alta médica en pocos días.



Vale mencionar que no es la primera vez que Gelblung atraviesa un problema de salud reciente.



En abril pasado ya había sido intervenido con la colocación de dos stents tras un episodio que generó rumores de infarto, aunque él lo minimizó en su momento atribuyéndole a “cansancio” y disfonía.



Además, hace 15 días sufrió una caída que le provocó hematomas en el rostro, lo que sumó preocupación en su entorno por su intensa actividad laboral y sus hábitos.



Chiche Gelblung, uno de los referentes históricos del periodismo argentino, continúa internado pero con pronóstico alentador.