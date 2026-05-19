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19 de mayo de 2026
NOVEDAD

Gran Hermano 2026: confirmaron que 13 jugadores entrarán a la casa

La casa recibirá a más participantes y el concurso se va a extender por unas semanas más

Gran Hermano 2026: confirmaron que 13 jugadores entrarán a la casa
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 De forma reciente, la producción de Telefé confirmó este martes cuántos jugadores entrarán a la casa de Gran Hermano 2026 una vez finalizado el repechaje: serán 13 participantes en total.Del número definitivo, 9 serán nuevos concursantes y los 4 restantes regresarán del repechaje, que funcionará como una “bisagra total” y reseteará por completo el juego. Solo en casos excepcionales se permitirá el ingreso de algún participante más adelante.“¿Son 9, más los 4? Preparen las camas”, lanzó Santiago del Moro en la transmisión, confirmando oficialmente la cifra.Entre los nombres que suenan con fuerza para volver están la humorista uruguaya Yipio, Brian Sarmiento y Carmiña Masi. 
 

Además, se reservan dos lugares por Golden Ticket para jugadores preferidos del público, con Andrea del Boca entre las principales candidatas.
 

.En las últimas horas también circularon rumores sobre posibles famosos que podrían sumarse entre los 9 nuevos: Pablo Heredia, Brian Lanzelotta, Andrea Rincón y Charlotte Caniggia, aunque nada está confirmado hasta el ingreso oficial.
 

El repechaje, que se emite esta semana, será la última oportunidad para que los eliminados regresen al reality. Una vez que los 13 jugadores estén dentro, comenzará formalmente la nueva etapa de Gran Hermano 2026, conducido nuevamente por Santiago del Moro por Telefe.


 

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