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19 de mayo de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

La debacle de Viviana Canosa

El juez federal Ariel Lijo archivó la causa iniciada en abril de 2025 por la conductora QUE había denunciado una presunta red de trata y explotación sexual de menores que involucra a varios famosos

La debacle de Viviana Canosa
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El Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo archivó la denuncia presentada por Viviana Canosa contra la conductora Lizy Tagliani, el exconductor Jey Mammon, Damián Betular, Humberto Tortonese, Elizabeth Vernaci, Florencia Peña y el animador Marley, entre otros famosos, por los delitos de trata de personas y explotación sexual de menores.


La denuncia había sido radicada en abril de 2025 en los tribunales de Comodoro Py.
 

Vale mencionar que Canosa la ratificó personalmente junto a su abogado tras un editorial emitido en su programa de El Trece. En ella se mencionaba una supuesta red que operaba a través de falsos castings para programas de televisión, un spa y sauna en la calle Viamonte y un boliche en el microcentro porteño.
 

 La causa contó con el respaldo de la ONG Madres Víctimas de Trata, que presentó relatos de presuntas víctimas. Sin embargo, tras más de un año de investigación, el juez Lijo resolvió el archivo de la causa por falta de pruebas. 
 

Según el fallo, “se comprobó el desamparo probatorio derivado de la incomparecencia de las potenciales víctimas”. De las ocho supuestas víctimas mencionadas, cinco se negaron a declarar y en varios casos ya no fue posible ubicarlas porque sus números telefónicos dejaron de existir .Las que sí declararon ofrecieron testimonios “ajenos al objeto procesal” y no permitieron inferir la existencia de un delito, detalló la resolución judicial.
 

El fiscal Carlos Stornelli había impulsado la pesquisa, pero la falta de elementos concretos obligó a cerrar el expediente. Hasta el momento, ni Lizy Tagliani ni los demás denunciados se han pronunciado públicamente sobre el archivo de la causa. 
 

El caso había generado gran repercusión mediática y había sido mencionado por la propia Tagliani durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, donde reivindicó a su familia y pidió “justicia” por las acusaciones.


 

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