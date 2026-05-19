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19 de mayo de 2026
DRAMATICO

Procesaron al empresario Aldo Funes por abuso sexual

El Juzgado de Instrucción Nacional N° 30 procesó al empresario teatral Aldo Funes por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal cometida en 2013 contra Brisa Póvolo de5 años en ese momento. El magistrado le impuso la prohibición de salida del país

Procesaron al empresario Aldo Funes por abuso sexual
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El empresario teatral Aldo Funes fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en una causa que tramita en el Juzgado de Instrucción Nacional N° 30 de la Capital Federal.

La denuncia fue radicada por Brisa Póvolo, quien al momento de los hechos denunciados (2013) tenía 15 años. Según la acusación, los abusos habrían ocurrido en tres encuentros bajo la modalidad de un supuesto “casting sábana”, en los que Póvolo afirma haber sido manipulada, sometida a violencia y abusada sexualmente.
 

El procesamiento se hizo público a principios de marzo de 2026, cuando el juzgado citó a Funes a declaración indagatoria. Como medida cautelar, el juez le prohibió salir del país.En la misma causa, la madre de la denunciante, Sandra Carpena, fue citada a indagatoria e imputada como posible “entregadora e instigadora” de los encuentros a cambio de presuntos beneficios económicos.
 

Desde el entorno de Funes se afirma que la acusación es falsa y forma parte de una maniobra extorsiva. El empresario había denunciado previamente a Brisa Póvolo y a Sandra Carpena por extorsión ante la Justicia de Tigre, donde ambas fueron procesadas por presiones económicas y un supuesto acuerdo patrimonial simulado ante escribano.
 

Pese al procesamiento por extorsión en la provincia de Buenos Aires, el Juzgado de Instrucción N° 30 de la Ciudad de Buenos Aires consideró que la denuncia de abuso sexual cuenta con sustento suficiente para avanzar con el procesamiento.
 

La información fue dada a conocer por el periodista Mauro Szeta, quien detalló: “Procesan por abuso sexual al empresario teatral Aldo Funes y le prohíben salir del país. Es por una denuncia de abuso sexual que tramita en CABA. En provincia, él había denunciado a la joven por extorsión”.
 

La causa continúa en etapa de investigación.

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