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19 de mayo de 2026
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Muerte de Ángel López: la Junta Forense de Chubut confirmó múltiples traumatismos

El Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut concluyó que el niño de 4 años murió como consecuencia de múltiples traumatismos craneoencefálicos. La pericia, realizada el 15 de mayo, también detectó cicatrices en distintas partes del cuerpo y una infección pulmonar en concomitancia. La madre y el padrastro del menor permanecen detenidos en el marco de la causa que investiga su muerte

Muerte de Ángel López: la Junta Forense de Chubut confirmó múltiples traumatismos
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La Junta Médica Forense del Poder Judicial de Chubut determinó que Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido el mes pasado en esta ciudad, murió a causa de “múltiples traumatismos en la cabeza”.
 

Según el informe pericial dado a conocer este lunes, la necropsia reveló numerosos golpes craneoencefálicos que, en combinación con un cuadro infeccioso pulmonar (bronquiolitis y bronconeumonía), provocaron el fallecimiento del menor. 
 

Los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo firmaron el documento tras la junta médica realizada el 15 de mayo.
 

El estudio también consignó la presencia de “cicatrices en región frontal, submandibular y dorsal del tórax”, lo que refuerza las sospechas de maltrato previo que ya pesaban sobre el caso.
 

Ángel López murió mientras se encontraba bajo la guarda de su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michel Kevin González, ambos detenidos e imputados en la causa.
 

 La investigación, a cargo de la Justicia de Comodoro Rivadavia, busca determinar el grado de responsabilidad de la pareja en los hechos.
 

El caso generó gran conmoción en Chubut y reavivó cuestionamientos al accionar del Juzgado de Familia que, en noviembre de 2025, había otorgado la tenencia del niño a la madre pese a denuncias previas.

 

El abogado querellante Roberto Castillo difundió parte de los resultados de la autopsia, que incluyen el detalle de más de 20 traumatismos craneoencefálicos, según trascendió en medios locales.
 

Hasta el momento, la causa sigue en etapa de investigación y se esperan nuevas medidas probatorias que permitan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del pequeño Ángel López.

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