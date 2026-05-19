Martín Fierro 2026: lágrimas, homenajes y reivindicaciones en una gran noche

El frío de mayo no impidió que las principales figuras de la televisión argentina se reunieron en el Hotel Hilton de Puerto Madero para la gran fiesta de los Martín Fierro 2026.



Con una escenografía impecable, un robot con la camiseta de la Selección en el lobby y detalles gourmet en cada mesa, la noche se vivió con pasión.



Santiago del Moro abrió la gala con su característico golpe a la cámara y pidió de inmediato un aplauso cerrado para Mirtha Legrand, quien recibió una ovación sostenida desde su asiento.



Luis Ventura, presidente de APTRA, subrayó: “Esta no es la noche de APTRA ni de la industria, es la fiesta de ustedes, porque ustedes la mantienen viva y vigente”.



Entre los primeros premios, Analía Franchín se quebró al ganar como Mejor Panelista Femenina por A la Barbarossa (Telefe): “Empecé en el ’99, alguna vez me tenía que tocar. Hace un mes perdí a mi madre, que era mi fan número 1 y la crítica más zorra del mundo”, dijo con la voz entrecortada, provocando un silencio respetuoso en el salón.



El momento más reivindicativo llegó con Lizy Tagliani. Al subir al escenario con el equipo de La Peña de Morfi (Telefe), la conductora se refirió directamente a las denuncias de pedofilia y trata impulsadas por Viviana Canosa, que ese mismo día fueron archivadas por el juez federal Ariel Lijo: “Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, disparó. El público se puso de pie y aplaudió con fuerza.



Asimismo, Tagliani cerró pidiendo “justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”.



Por otro lado, hubo espacio también para la reconciliación: Santiago del Moro y Marley sellaron su paz en vivo.



La noche tuvo homenajes emotivos. Se celebraron los 60 años de América TV con un discurso de Daniel Vila, y el legendario periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años y a punto de cubrir su 18º Mundial, recibió un tributo de Juan Pablo Varsky, Sebastián Vignolo, Pablo Giralt y Diego Latorre.



La diva contemporánea, Wanda Nara, fue ganadora a la Labor en Conducción Femenina por MasterChef Celebrity (Telefe), y protagonizó uno de los momentos más sentidos. Se abrazó con sus hijas y rompió en llanto: “Soy una mujer que tiene leucemia y elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y los mejores artistas”. Reivindicó el amor propio y la maternidad trabajadora, y agradeció especialmente a Del Moro.



Ángela Torres interpretó “Recuérdame” de Coco mientras recordaba a figuras como Luis Brandoni y Héctor Alterio.



Finalmente, Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro por su labor en Buenas Noches Familia, The Balls y The Floor, la conquista (Eltrece). Emocionado y de pie ante el salón, declaró: “La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé”.



Mirtha Legrand, por su parte, recibió su estatuilla número 35 de Labor Periodística Femenina desde su lugar, cerrando una noche que, más allá de los premios, quedará recordada por las emociones genuinas y los mensajes de resiliencia.



