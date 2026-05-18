Se abre una interna por la sucesión de Mussi: ¿quién será el afortunado?
Hay tres nombres en danza para el cargo que ocupó durante más de dos décadas el histórico dirigente peronista, fallecido el año pasado. Los tres son hombres, y ninguno es nuevo en estas lides.
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El fallecimiento de Juan José Mussi, a fines de noviembre del año pasado, abrió una interna en el distrito que gobernó, con alguna interrupción, durante más de veinte años. Falta un año y medio para las elecciones en las que los vecinos de Berazategui deberán elegir, además de un nuevo presidente y un nuevo gobernador bonaerense, al jefe comunal que conducirá los destinos del distrito hasta 2031. Y ya hay tres anotados para la sucesión.
Uno de ellos es quien hoy está, de hecho, en posesión de las riendas del municipio: el actual intendente, Carlos Balor, quien sucedió a Mussi tras su infortunado deceso. Estrecho colaborador del fallecido dirigente peronista, Balor forma parte del “Equipo Juan José Mussi”, y sería el candidato natural de ese espacio para continuar al frente de la comuna.
Carlos Balor
Por otro lado está Juan Patricio Mussi, hijo de quien fuera intendente y también ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. “Pato” Mussi Ya gobernó el distrito durante nueve años, sucediendo a su padre, que luego lo sucedió a él. Y viene haciendo movimientos que apuntan a una posible campaña para volver al ruedo. Se reunió con dos alcaldes peronistas del conurbano (Gastón Granados, de Ezeiza, y Jorge Ferraresi, de Avellaneda) y trascendió que jugaría en alianza con éstos y otros intendentes como el lomense Federico Otermín, el pilarense Federico Achával y el sanvicentino Nicolás Mantegazza.
Pato Mussi
Un tercer posible competidor en la interna es el exdiputado Mario Giacobbe, que encabeza la agrupación Berazategui Primero y que viene fogoneando la idea de que el peronismo tiene que tener internas a todos los niveles. Apoyado por varios exconcejales locales, Giacobbe enfatiza la necesidad de “renovar el peronismo” y podría ser uno de los anotados para 2027 en el municipio.
Mario Giacobbe
¿Quién será el sucesor de Mussi a partir del año que viene? Muy probablemente la respuesta esté entre estos tres nombres, siempre que el peronismo logre retener el distrito, uno de sus bastiones históricos.