Los municipales bonaerenses salieron fuerte en la polémica por la recolección
Desde la federación que los agrupa consideraron “difamatorio y canallesco” que se los vincule a los intendentes. Así, sin nombrarlo, entraron en la polémica con Moyano, que los atacó duramente luego de que varios intendentes avanzaran en la remunicipalización del servicio.
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En medio del enfrentamiento entre el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) y varios alcaldes bonaerenses que avanzan en la remunicipalización del servicio de recolección de residuos, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) lanzó una fuerte defensa luego de que el titular del gremio, Pablo Moyano, atacara a su titular acusándolo de actuar como “jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.
Sin nombrar a Moyano, la FESIMUBO lanzó hoy un comunicado en el que califica como “difamatorio y canallesco” afirmar que Hernán Doval, presidente de la entidad, esté aliado con los jefes comunales.
Pero no sólo allí los intendentes buscan recuperar el servicio, cuyo costo representa generalmente una parte importante del presupuesto municipal. En La Plata, Julio Alak decidió que la recolección en varios barrios periféricos retornara al ámbito público. En Ituzaingó, Pablo Descalzo dijo que se propone revisar el esquema bajo el cual funciona ese servicio en su comuna.
En medio de esta polémica, Moyano acusó a Doval de actuar en connivencia con los intendentes.
Hoy, la Federación difundió un comunicado en el que, sin mencionar al gremialista, rechazó de plano toda acusación en ese sentido.
Doval “ha sido siempre coherente con la defensa de los intereses y derechos de las trabajadoras y trabajadores municipales enfrentando a Intendentes de diversos colores políticos”, afirman los más de 300 firmantes del texto de la FESIMUBO. “Por esta razón es difamatorio y canallesco intentar vincular su accionar o sus opiniones a una direccionalidad de los Intendentes Municipales. Todos nosotros y nosotras lo conocemos, lo valoramos y lo apoyamos. Nunca tampoco haría nada en contra de los derechos de ningún trabajador de otro gremio. Luchamos en contra de la precarización y los bajos salarios en el sector municipal, para elevar la calidad de vida de los municipales, pero nunca a costa de otros trabajadores, porque tenemos una concepción solidaria y fraterna de la clase trabajadora toda y no nos miramos solo nuestro ombligo. Tampoco, y nuestro Secretario General lo ha demostrado en Avellaneda, nunca buscamos ni nunca buscaremos robarle afiliados a otros gremios, nosotros no actuamos de esa manera.”
En diálogo con La Tecla, Doval fue claro: “Nosotros defendemos el Estado municipal y estamos en contra de las privatizaciones”, dijo.
El dirigente evitó polemizar directamente con Moyano y destacó que la posición de la Federación en esta polémica apunta a revisar la forma en que se distribuyen los recursos de los municipios para que los empleados de cada distrito puedan recuperar su poder adquisitivo.
“Es verdad que en la mayoría de los distritos nuestros compañeros cobran bajos salarios porque somos prisioneros de un sistema perverso que el compañero Doval ha denunciado y combatido y que tiene que ver con cómo se gastan los Presupuestos Municipales y donde se va la mayor parte de la torta, pero en todos los casos nos sentimos orgullosos de la dignidad y el compromiso con la comunidad con el que nuestras compañeras y nuestros compañeros desarrollan el servicio público”, reza el comunicado de los municipales. “Nuestros compañeros no merecen el menosprecio ni la estigmatización por parte de nadie. Ante todo la dignidad.”