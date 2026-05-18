Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El mapa de la informalidad marplatense: 71 barrios populares y miles de familias afectadas

El relevamiento nacional refleja una problemática urbana que se expandió durante las últimas décadas. En General Pueyrredon ya se registran 13.449 familias viviendo en asentamientos con acceso precario a servicios básicos, mientras el crecimiento poblacional avanza más rápido que la planificación urbana.

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