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14 de mayo de 2026
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Gran Hermano: doble eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio

Se vivió una intensa doble eliminación en la “placa planta”. Tras las salidas, los participantes volvieron inmediatamente al confesionario para una nueva nominación

Gran Hermano: doble eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio
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Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más movidas del año. La gala emitida el miércoles por Telefe incluyó una doble eliminación en la llamada “placa planta” y, apenas terminada la definición, los participantes debieron realizar una nueva nominación dentro de la casa. 
 

Según los números de Ibope, el programa se movió entre los 9 y 10 puntos durante gran parte de la emisión, con picos que rozaron los 11 puntos en los momentos más tensos de la eliminación. 
 

El piso fue de 8,8 puntos y el rating subió a 11,1 durante el anuncio de las salidas. Aunque lideró cómodamente su franja, quedó por debajo de los promedios habituales de las últimas semanas, que oscilaban entre 12 y 13 puntos. 
 

En la placa planta, los nominados eran Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juanicar, Lola “Lolo” Poggio, Titi Tcherkaski y Franco Zunino. 
 

El público salvó primero a Eduardo (9,6 % de votos negativos), seguido de Titi (13,2 %) y Juanicar (16,1 %). Quedaron en la definición final Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Zunino. Santiago del Moro anunció primero la salida de Grecia Colmenares (35,5 % de los votos negativos). 
 

Luego, en el mano a mano final, Lola “Lolo” Poggio se convirtió en la segunda eliminada con el 42,2 % de los votos, mientras Zunino se salvó con el 22,3 %. 
 

Con estas dos salidas, la casa quedó con 13 participantes. Apenas finalizada la gala, la producción ordenó una nueva nominación exprés. Los nominados para la próxima gala del domingo son Danelik Star, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Franco Zunino y Luana Fernández. 
 

Uno de ellos abandonará la casa en la próxima eliminación. La “placa planta” buscaba castigar a los participantes de perfil más bajo y generó fuerte impacto entre los jugadores, ya que varios quedaron nuevamente en riesgo apenas un día después de haberse salvado.
 

 El reality, que ya lleva casi tres meses al aire, promete una semana cargada de cambios con nuevas eliminaciones y la apertura del repechaje.

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