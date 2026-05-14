Sofía “La Reini” Gonet será parte de Popstars

La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, regresa a Telefe para sumarse como una de las figuras principales del nuevo reality Popstars.



El anuncio se hizo a través de sus redes sociales, donde la joven compartió una producción inspirada en la estética Y2K y manifestó su emoción por cumplir un sueño.



“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes! ¿Qué esperás para anotarte? Podés hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades!”, escribió la influencer en Instagram.



La participación de “La Reini” se enmarca en la estrategia de Telefe de unir la televisión tradicional con el universo digital. Si bien aún no se detalló su rol exacto dentro del programa, se especula que estará vinculada al contenido digital y a la interacción con el público a través de las redes.



Popstars es un reality musical que busca formar un grupo y descubrir a la próxima superestrella del cono sur. Gonet, que ya había tenido una destacada participación en MasterChef Celebrity, vuelve así a uno de los ciclos más exitosos de la pantalla argentina.



Con este anuncio, Telefe apuesta fuerte por combinar figuras del mundo digital con el formato clásico de realities, buscando captar tanto a la audiencia tradicional como a los seguidores más jóvenes en las plataformas online.



La Reini ya compartió un adelanto del detrás de escena de su mega producción y prometió mantener informados a sus seguidores con todas las novedades del programa.

