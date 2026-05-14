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14 de mayo de 2026
DRAMATICO

Revés judicial para Yanina Screpante

La Justicia falló a favor de Ezequiel “Pocho” Lavezzi y rechazó el reclamo económico de Yanina Screpante tras años de disputa luego de su separación

Revés judicial para Yanina Screpante
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Yanina Screpante recibió un duro revés judicial en la causa que mantenía contra Ezequiel “Pocho” Lavezzi. La Justicia resolvió a favor del ex futbolista y determinó que no deberá pagarle ninguna compensación económica a su ex pareja.
 

El conflicto legal comenzó tras la separación de la pareja en 2018, luego de ocho años de relación y convivencia en distintos países por la carrera internacional del ex delantero de la Selección argentina. 
 

En su demanda, la modelo sostenía que había resignado proyectos laborales y personales para acompañar a Lavezzi durante esos años, motivo por el cual reclamaba una compensación millonaria.
 

Sin embargo, la resolución judicial descartó ese pedido y consideró que no correspondía avanzar con el pago exigido por Screpante. El fallo representa un importante triunfo para el ex jugador, que desde el inicio negó deberle dinero a su ex pareja.
 

A lo largo del proceso, ambas partes mantuvieron fuertes cruces mediáticos y judiciales. Mientras el entorno de Lavezzi aseguraba que el futbolista ya había colaborado económicamente con Screpante durante y después de la relación, ella insistía en que existía un desequilibrio patrimonial generado durante la convivencia.
 

Con esta decisión, la causa suma un nuevo capítulo que vuelve a poner en discusión las compensaciones económicas en relaciones de larga duración y alto perfil mediático.

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