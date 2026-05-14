Volver | La Tecla Nacionales 14 de mayo de 2026 PREOCUPACIÓN PARA EL GOBIERNO

Inflación de abril: el INDEC publica un dato que desacelera, pero con un piso alto

Este jueves el INDEC difunde el nuevo índice de inflación. Las consultoras prevén una fuerte desaceleración en abril, aunque el piso sigue muy alto.

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