Vuelven a subir los precios de los combustibles

De forma reciente, la empresa YPF anunció que aplicará desde hoy un incremento del 1% en los precios de naftas y gasoil en todo el país.



En un comunicado detallado, el CEO de la empresa, Horacio Marín explicó que la suba responde a “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.



Sin embargo, la compañía decidió extender por hasta 45 días adicionales el sistema de “buffer de precios” implementado previamente, con el objetivo de evitar “sobresaltos en el surtidor”.Durante este período, YPF no trasladará a los consumidores las fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo Brent. “Mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent”, señaló el directivo.



La medida incluye la creación de una cuenta compensadora que permitirá a la empresa recuperar los ingresos postergados una vez concluido el conflicto en Oriente Medio. Al mismo tiempo, YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, que establece precios diferenciales según franjas horarias, corredores viales y zonas geográficas.



“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó Marín.



El anuncio se produce en medio de un contexto de precios de combustibles elevados en Argentina y ocurre el mismo día en que el ajuste entra en vigencia en las estaciones de servicio de la red YPF.