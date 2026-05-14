Apps
Jueves, 14 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
14 de mayo de 2026
DESDE HOY

Vuelven a subir los precios de los combustibles

La petrolera estatal YPF anunció un ajuste mínimo del 1% en los surtidores a partir del 14 de mayo, al tiempo que mantendrá congelados los valores durante las próximas seis semanas para absorber posibles alzas bruscas del petróleo Brent vinculadas al conflicto en Oriente

Vuelven a subir los precios de los combustibles
Compartir

De forma reciente, la empresa YPF anunció que aplicará desde hoy un incremento del 1% en los precios de naftas y gasoil en todo el país.
 

En un comunicado detallado, el CEO de la empresa, Horacio Marín explicó que la suba responde a “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”. 
 

Sin embargo, la compañía decidió extender por hasta 45 días adicionales el sistema de “buffer de precios” implementado previamente, con el objetivo de evitar “sobresaltos en el surtidor”.Durante este período, YPF no trasladará a los consumidores las fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo Brent. “Mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent”, señaló el directivo.
 

La medida incluye la creación de una cuenta compensadora que permitirá a la empresa recuperar los ingresos postergados una vez concluido el conflicto en Oriente Medio. Al mismo tiempo, YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, que establece precios diferenciales según franjas horarias, corredores viales y zonas geográficas.
 

“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó Marín.
 

El anuncio se produce en medio de un contexto de precios de combustibles elevados en Argentina y ocurre el mismo día en que el ajuste entra en vigencia en las estaciones de servicio de la red YPF.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

NACIONALES

Imputaron a Franciso Adorni por presunto enriquicimiento ilícito y lavado

El legislador provincial y hermano del jefe de Gabinete quedó imputado por inconsistencias en su declaración jurada tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. El fiscal Marijuán odenó varias diligencias

NOTICIAS MÁS VISTAS

El tren Roca dejará de circular los fines de semana: la mega obra que afectará a los usuarios

SUTEBA eligió a sus nuevas autoridades y puso fin a la “era Baradel”

Comisiones del Senado: siguen las conformaciones con la interna al rojo vivo

En el Senado tienen el proyecto de la Junta Electoral y esperan decisiones de Kicillof

“Es una práctica que se repite”: fuerte denuncia por supuesto armado político en un club platense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET