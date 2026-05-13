Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de mayo de 2026 PRESIÓN

Negociaciones de última hora en la UCR para alcanzar la unidad en todos los distritos

La Junta Electoral del partido envió un mensaje a las juntas distritales para urgirlas a conformar listas únicas en los municipios donde persiste el enfrentamiento interno. “Ninguna aspiración personal o sectorial debe anteponerse al interés colectivo”, subraya el texto. Los esfuerzos dieron resultado en algunos distritos.

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