13 de mayo de 2026
PRESIÓN
Negociaciones de última hora en la UCR para alcanzar la unidad en todos los distritos
La Junta Electoral del partido envió un mensaje a las juntas distritales para urgirlas a conformar listas únicas en los municipios donde persiste el enfrentamiento interno. “Ninguna aspiración personal o sectorial debe anteponerse al interés colectivo”, subraya el texto. Los esfuerzos dieron resultado en algunos distritos.
El plazo para la presentación de listas ya pasó, pero la Unión Cívica Radical (UCR) persistía hasta esta tarde en buscar la unidad en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones internas del 7 de junio, y por eso la Junta Electoral partidaria instó a las juntas distritales a maximizar el esfuerzo para lograr listas únicas, invocando el “interés superior” del partido.
La Junta radical sesionó ayer y decidió convocar a las seccionales en las que no se había alcanzado un acuerdo de unidad a “extremar los esfuerzos y agotar todas las instancias de diálogo” para lograrlo.
“Existe una firme decisión política de la Unión Cívica Radical y de los distintos sectores que la integran de priorizar la unidad partidaria, entendiendo que el objetivo superior es poner al Partido en movimiento de cara a la construcción de una estrategia electoral sólida hacia el año 2027. En ese sentido, todos los espacios han realizado importantes esfuerzos para arribar a una lista de unidad provincial, privilegiando una estrategia común del radicalismo, y es ese mismo compromiso el que hoy se solicita reproducir en cada distrito”, subrayó la Junta provincial en su texto.
“Ninguna aspiración personal o sectorial debe anteponerse al interés colectivo del Partido. Debemos priorizar la recuperación territorial, la competitividad electoral y el fortalecimiento político de la Unión Cívica Radical”, reza la nota.
“A tales efectos, se solicita a las autoridades locales convocar a los apoderados de las listas distritales a mantener instancias de diálogo y búsqueda de consensos, orientadas a la construcción de acuerdos de unidad que permitan, de resultar posible, efectuar una presentación conjunta ante esta Junta Electoral antes del vencimiento del plazo establecido”, urge la carta de la Junta.
Ese plazo impuesto por la Junta venció esta tarde a las 18, pero en cada distrito hay tiempo hasta el último minuto de hoy para intentar resolver la cuestión, voluntad mediante.
A continuación seguía un párrafo que funcionaba a la vez como una advertencia: allí donde no se hubiera arribado a un acuerdo la Junta procedería al “análisis de las nóminas oportunamente presentadas en su jurisdicción, resguardando en todo momento el superior interés de la Unión Cívica Radical”.
La presión no fue en vano. A instancias del cuerpo, en algunos distritos donde se habían conformado listas competidoras finalmente se alcanzó un consenso para una nómina única. De los 18 municipios donde se planteaba una elección entre diferentes listas, finalmente quedaron alrededor de 12.