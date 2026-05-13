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13 de mayo de 2026
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IOMA en llamas: médicos reclaman una fuerte deuda y asoma un paro en La Plata

La Agremiación Médica Platense alzó la voz por una fuerte deuda que mantiene la obra social bonaerense con la entidad y lanzó un anuncio por un posible cese de actividades

IOMA en llamas: médicos reclaman una fuerte deuda y asoma un paro en La Plata
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La relación entre el Instituto de Obra Médico Asistencial bonaerense y los profesionales de la salud de La Plata atraviesa un nuevo capítulo de conflicto. La Agremiación Médica Platense (AMP) anunció que podría suspender la atención a afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a partir del jueves 14 de mayo si no se regulariza una abultada deuda acumulada.

Según informaron desde la entidad médica, se intimó formalmente al titular del organismo provincial, Homero Giles, ante el incumplimiento en el pago de prestaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, además de diferencias arancelarias y gastos administrativos pendientes.

La deuda reclamada asciende a $1.190.897.751, cifra que —advirtieron— impacta directamente en un amplio universo de profesionales que, por tercer mes consecutivo, cobran de manera parcial y fuera de término. Desde la AMP sostienen que la situación generó una fuerte incertidumbre respecto de los ingresos y la continuidad del sistema prestacional.

En el marco de una alerta gremial, la Agremiación estableció un plazo límite para que el Instituto normalice los pagos. El ultimátum vence el miércoles 13 de mayo y, de no acreditarse los montos adeudados, se avanzará con la suspensión total de la atención a afiliados del IOMA por 48 horas, medida que comenzaría el jueves 14.

Desde la organización médica remarcaron que el retraso dejó a decenas de profesionales sin percibir sus honorarios completos, situación que calificaron como “inadmisible”. En ese sentido, advirtieron que la irregularidad ya no será tolerada por la comunidad médica local.

El conflicto vuelve a poner bajo presión al sistema de prestaciones de la obra social bonaerense, que nuclea a millones de afiliados en la provincia y cuya operatoria depende en gran medida de convenios con entidades médicas regionales. De concretarse la medida de fuerza, miles de pacientes podrían ver resentida la atención durante los días del paro.
 

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