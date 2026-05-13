Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de mayo de 2026 EN ALERTA

IOMA en llamas: médicos reclaman una fuerte deuda y asoma un paro en La Plata

La Agremiación Médica Platense alzó la voz por una fuerte deuda que mantiene la obra social bonaerense con la entidad y lanzó un anuncio por un posible cese de actividades

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