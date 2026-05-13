Fin de semana lleno de fiestas: más de 30 eventos para disfrutar del 15 al 17 de mayo

Este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo los pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires ofrecerán una amplia variedad de eventos que invitan al turismo y al disfrute en familia.



La propuesta abarca desde festivales gastronómicos hasta espectáculos musicales, tradiciones gauchas y encuentros temáticos que prometen atraer a miles de visitantes.Entre las actividades más esperadas se destaca el Festival de la Milanesa serrana en Sierra de la Ventana, la Fiesta de la miel en Salvador María, la Fiesta de la Birra en Caseros y el Kilómetro del alfajor en Berazategui. También habrá espacio para la Fiesta de la Harina en Alberti, la Fiesta de las Canteras en Chapadmalal y el Festival Afro Candombero en San Vicente.



Los amantes de la música encontrarán opciones como el Air Beat Festival en Las Flores, el Día mundial del Heavy metal en Lomas de Zamora, el Suárez Rock en Coronel Suárez y el Encuentro de Bombo, platillo y percusión en Mar del Plata.



Por su parte, las tradiciones gauchas tendrán su lugar con la Cabalgata Criolla 2026 en Capitán Sarmiento, la Gran Jineteada en La Cañada y la Fiesta criolla en El Chingolo.No faltarán las fiestas patronales en San Mayol, los aniversarios en varias localidades como Chillar y City Bell, ni los encuentros motorizados como el 1er Moto Encuentro en Moquehuá.



Además, se realizarán ferias de arte y sabor en Roque Pérez, exposiciones en Ministro Rivadavia y celebraciones como la Fiesta aniversario de la llegada del tren en Bavio.La agenda también incluye propuestas en Tigre, Pilar, Zárate, Bahía Blanca, La Plata y Florencio Varela, entre muchas otras localidades.



Las autoridades locales y organizadores esperan una gran concurrencia y recomiendan consultar los detalles de cada evento para planificar la visita, ya que muchas actividades contarán con espectáculos en vivo, comidas típicas y shows artísticos.





Dolores alista la 12ª Fiesta de la Torta Argentina del 23 al 25 de mayo en Plaza Castelli. Se disfrutará de la torta de 25 capas de dulce de leche, también sin TACC, y espectáculos con Lucas Sugo, Campedrinos y Tambó Tambó.Habrá danzas folklóricas, feria artesanal, el Pericón Nacional y elección del Embajador/a de la Torta.Antesala: clase abierta y gratuita el 14 de mayo a las 18:30 en Club Social (Mitre 60).La fiesta impulsa el turismo local.



Con esta nutrida oferta, la provincia de Buenos Aires busca consolidarse una vez más como destino turístico ideal para un fin de semana largo, combinando naturaleza, cultura y gastronomía en cada rincón del territorio bonaerense.

