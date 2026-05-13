Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares

La estrella mundial del pop Dua Lipa decidió pasar a la acción legal y demandó a Samsung Electronics por el uso no autorizado de su imagen en material publicitario. Según la denuncia, la multinacional surcoreana habría incluido la likeness de la cantante en una campaña comercial sin contar con los permisos correspondientes, incluso en las cajas destinadas a la venta al público.



La empresa respondió de inmediato y con firmeza a las acusaciones: “La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público”.



La firma agregó que, ante esa confirmación, rechaza “cualquier acusación de uso indebido intencional” y se muestra dispuesta a defender su posición.La cifra que reclama Dua Lipa es nada menos que 15 millones de dólares, una suma que refleja el alto valor comercial de su imagen a nivel global.



Asimismo, la compañía hará todo lo posible por llegar a un acuerdo extrajudicial y evitar un largo proceso judicial que podría dañar su reputación en el mercado de la tecnología y el entretenimiento.



Este nuevo episodio coloca nuevamente a la cantante en el centro de la escena internacional, esta vez no por su música sino por un conflicto legal que pone en evidencia los complejos acuerdos de derechos de imagen en el mundo de la publicidad.



Hasta el momento, ni Dua Lipa ni su equipo han realizado declaraciones públicas adicionales más allá de la presentación de la demanda, mientras que Samsung mantiene su postura de que actuó conforme a la información que recibió de su socio.