El peor momento para Valentina Zenere y Seba Ortega

La relación entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega estaría pasando por su peor momento.



Se detalló que el productor habría iniciado una amistad por redes sociales con Malena, una mujer de 38 años que vive en un barrio privado y que, en ese entonces, mantenía una relación con un vecino.



Al separarse, el famoso productor audiovisual, y la chica llamada Malena, empresaria de profesión, habrían iniciado una amistad virtual que luego traspasó la pantalla.



Lo que sucede es que a la par, el hombre salía con la actriz de Élite.



El escándalo estalló y ya genera un fuerte revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja exigen respuestas y circulan todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la relación.



Hasta el momento ninguno de ellos habló sobre el tema y se enfocan en el inicio de las grabaciones de En el barro III que se estrenará en el verano próximo de Argentina.