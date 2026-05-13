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13 de mayo de 2026
CONFLICTO

Angelina Jolie vence a Brad Pitt y avanza la venta de Miraval

En un nuevo revés judicial para Brad Pitt, un tribunal avaló el derecho de Angelina Jolie a vender su participación en el emblemático Château Miraval, la propiedad vinícola francesa que la expareja adquirió durante su matrimonio. El fallo rechaza los intentos del actor de bloquear la operación y le permite a Jolie avanzar con la transacción, poniendo fin a una etapa clave de su prolongada disputa legal

Angelina Jolie vence a Brad Pitt y avanza la venta de Miraval
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Angelina Jolie obtuvo una importante victoria en los tribunales que acelera la venta de su parte en el Château Miraval, la lujosa finca del siglo XVII ubicada en Correns, región de Provenza, Francia. 
 

Según el fallo judicial, la actriz puede seguir adelante con la operación sin que Brad Pitt pueda bloquearla, tal como pretendía el intérprete.
 

El conflicto se originó en 2022, cuando Jolie vendió su mitad de la propiedad al grupo Stoli (a través de su filial Tenute del Mondo) por 67 millones de dólares sin consultar a Pitt. 
 

El actor alegó que existía un acuerdo informal entre ambos que impedía vender sin el consentimiento mutuo y demandó a su exesposa. 
 

Jolie respondió con una contrademanda, acusando a Pitt de iniciar “una guerra” en su contra.
 

En el último capítulo de esta batalla, Pitt solicitó acceso a 126 correos electrónicos privados de Jolie relacionados con la venta, petición que luego redujo a 22 mensajes. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido por considerar que Pitt no presentó argumentos suficientes y que las comunicaciones estaban protegidas. 
 

La decisión quedó “sin perjuicio”, lo que significa que Pitt podría apelar, pero por ahora el camino queda despejado para que Jolie concrete la venta.Château Miraval, valorado en alrededor de 164 millones de dólares, se extiende sobre 1.200 hectáreas e incluye un bosque de pinos, un olivar y 30 hectáreas de viñedos famosos por su reconocido vino rosado Miraval. 
 

La propiedad, donde la pareja se casó en 2014, se ha convertido en uno de los activos más disputados tras su divorcio.Con este fallo, Jolie suma un nuevo triunfo en la serie de litigios que mantienen desde su separación.

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