13 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA
Reino:“Hemos tenido una merma de los recursos de coparticipación”
Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo. El intendente de Balcarce alertó por el aumento en la demanda en salud.
La situación económica crítica que atraviesa la provincia de Buenos Aires no discrimina entre el Conurbano y el interior. Con el correr de los meses los problemas se incrementan y los intendentes tienen que prestar atención a varias aristas para sostener las cuentas en orden. Pese a que generalmente las miradas están puestas en los grandes conglomerados urbanos, las zonas lejanas al Área Metropolitana de Buenos Aires son las más afectadas por la disminución de recursos y el aumento en las demandas.
En este contexto, el intendente de Balcarce, Esteban Reino (UCR), advirtió sobre el fuerte deterioro económico que atraviesa el municipio producto de la caída en la coparticipación y el freno de la actividad comercial. “Estamos en un momento muy complicado”, aseguró el jefe comunal, quien reconoció que la reducción de recursos impacta de lleno en la capacidad de sostener salarios y servicios esenciales.
A su vez, Reino explicó que el municipio debió avanzar con recortes y adecuaciones presupuestarias para mantener el pago de haberes al día, aunque admitió que las cuentas quedaron “muy ajustadas” tras las últimas paritarias.
“Hemos tenido una merma importantísima de los recursos que tienen que llegar por coparticipación, y eso te impacta directamente para pagar sueldos”, alertó. A su vez, remarcó el crecimiento de la demanda en el sistema de salud pública local. Según detalló, muchas personas dejaron de atenderse en el sector privado o perdieron cobertura y comenzaron a recurrir al hospital municipal. Esto generó un incremento significativo en los costos sanitarios y un déficit que “en otros años no existía”.