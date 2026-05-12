Volver | La Tecla Nacionales 12 de mayo de 2026 “DECIDÍ SER CANDIDATO”

Uñac se lanzó y dijo que el peronismo necesita “una nueva conducción”

El senador confirmó que buscará competir por la presidencia de la Nación y consideró que la interna del partido debería hacerse por regiones. También dijo que la condena a CFK “ha afectado la conducción partidaria” y que hay que buscar una nueva.

Compartir