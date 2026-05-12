12 de mayo de 2026
“DECIDÍ SER CANDIDATO”
Uñac se lanzó y dijo que el peronismo necesita “una nueva conducción”
El senador confirmó que buscará competir por la presidencia de la Nación y consideró que la interna del partido debería hacerse por regiones. También dijo que la condena a CFK “ha afectado la conducción partidaria” y que hay que buscar una nueva.
El senador nacional y ex gobernador de San Juan Sergio Uñac dijo que al peronismo le hace falta “encontrar una conducción” y advirtió que la iniciativa del gobierno nacional de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) obligará a dirimir la cuestión sin esa herramienta.
Uñac dijo que el movimiento “tiene una conducción” en Cristina Fernández de Kirchner pero que necesita una “nueva” de cara a los desafíos del futuro próximo.
“La expresidenta y exvicepresidenta está inhabilitada, y eso ha afectado la conducción partidaria”, señaló el legislador, durante una entrevista en el canal de streaming Blender.
Uñac consideró que el peronismo debería tener dos o tres candidatos que se enfrenten en elecciones internas por regiones. Y él mismo se lanzó como uno de los postulantes que se presentarían.
“Yo he tomado una decisión personal, y es ser candidato”, confirmó el exgobernador.
“La decisión está, y hay que darle volumen. En eso estoy trabajando”, puntualizó.
Respecto de la condena a CFK, dijo que la exmandataria “nunca ha pedido” ser indultada y consideró que ofrecerle un indulto en una eventual presidencia suya “sería casi faltarle el respeto” cuando ella está discutiendo la validez de la sentencia y afirmando su propia inocencia en la causa conocida como “Vialidad”.
“Yo confío en los organismos internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos”, afirmó.