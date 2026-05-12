12 de mayo de 2026
EL VIERNES
¿Macri busca renacer en tierra bonaerense? Encabezará un acto en Olivos
Luego del duro documento del PRO contra el gobierno, el expresidente será el principal orador en la presentación de una plataforma de datos para mostrar “lo que Kicillof no muestra”.
El ex presidente de la Nación y fundador de Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri, encabezará este viernes un acto en Olivos, en una movida que podría marcar su vuelta al ruedo apoyado en la filial bonaerense de ese movimiento, luego de la difusión de un documento que cuestiona con dureza al gobierno de Javier Milei.
Olivos el distrito en el que vive el actual mandatario (allí está la quinta presidencial), pero también es la cabecera de Vicente López, el distrito que gobierna la vicepresidenta del PRO bonaerense, Soledad Martínez. Macri hará base allí para pronunciar un discurso cuyo contenido aún se desconoce pero que difícilmente sea elogioso para Milei, a veces su socio político y otras, más bien su adversario.
Además de Macri, en el evento serán oradores Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, y la ya mencionada anfitriona. Será en la sede del Club Centro Galicia, a las 10.30.
La intención declarada del acto es presentar una plataforma colaborativa de “inteligencia ciudadana” que servirá para recabar datos en el territorio y mostrar lo que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “no muestra”.
“Nos reunimos para lanzar una nueva plataforma de inteligencia ciudadana, pensada para que la militancia, los consejeros escolares, concejales y vecinos de toda la Provincia podamos construir datos propios desde el territorio. Porque hay equipo en la Provincia. Y porque lo que Kicillof no muestra lo mostramos nosotros”, dice la invitación del PRO, publicada en redes sociales.
Se espera que en la ocasión Macri formule definiciones políticas, luego de que el partido amarillo difundiera un documento titulado “Próximo Paso”, en el que se formulan críticas al rumbo del gobierno mileísta. El acto del viernes se presenta como “Gira Próximo Paso”.
La distancia entre el PRO y el gobierno libertario viene creciendo. Hace pocos días, el dirigente proísta Fernando De Andreis, muy cercano a Macri, criticó con dureza a Patricia Bullrich, ex titular del partido, ex candidata presidencial del PRO, y ahora una de las principales espadas de Milei, primero en el gobierno (como ministra de Seguridad Nacional) y ahora en el Senado (como jefa del bloque violeta).
Es difícil, bajo estas circunstancias, no leer esta “Gira Próximo Paso” como una gira de campaña electoral. ¿Macri vuelve al ruedo con base en territorio bonaerense? La incertidumbre no durará mucho.