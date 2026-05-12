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12 de mayo de 2026
AGENDA E INTERNA

Con Adorni y sin Caputo, se reunió la mesa política del gobierno

Mientras una multitud reclamaba por las universidades, Karina Milei y el jefe de gabinete encabezaron un encuentro que duró dos horas y en el que trazaron la ruta legislativa, con el “Súper RIGI” entre los proyectos clave.

Con Adorni y sin Caputo, se reunió la mesa política del gobierno
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Fuera de la Casa Rosada, una multitud reclamaba contra el recorte de fondos a las universidaes nacionales; dentro, las más altas figuras del gobierno de Javier Milei (con una notable excepción) definían los proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos meses, con el “Súper RIGI” como iniciativa estrella.

El gran ausente fue el asesor presidencial Santiago Caputo, que avisó que no estaría presente en la reunión de la mesa política que congregó al jefe de gabinete, Manuel Adorni (en el ojo de la tormenta por las revelaciones sobre viajes y compras y reformas de propiedades inmobiliarias en los últimos dos años), y a otras figuras encumbradas de La Libertad Avanza (LLA), como la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el cónclave, en el que se definió la agenda legislativa para los próximos meses, estuvieron presentes también el ministro del Interior, el proísta Diego Santilli, el de Economía, Luis “Toto” Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador de LLA, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La versión con anabólicos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) anunciada por Milei será una de las iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso. Se supone que busca facilitar las inversiones en áreas de inteligencia artificial aplicadas a la estrategia militar, donde juega fuerte Palantir, la empresa del magnate estadounidense Peter Thiel que se reunió con el Presidente y compró una casa en Barrio Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

También figura en el paquete legislativo (serían una decena de proyectos) la propuesta de desregulación del transporte fluvial, una zona de interés para el gobierno por el negocio de la Hidrovía.
 

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