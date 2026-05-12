Volver | La Tecla Nacionales 12 de mayo de 2026 AGENDA E INTERNA

Con Adorni y sin Caputo, se reunió la mesa política del gobierno

Mientras una multitud reclamaba por las universidades, Karina Milei y el jefe de gabinete encabezaron un encuentro que duró dos horas y en el que trazaron la ruta legislativa, con el “Súper RIGI” entre los proyectos clave.

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