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Intendente se ataja ante reclamo de ruralistas: “Si hacen juicio, no hay servicio”

Ramiro Egüen, de Veinticinco de Mayo, dijo que las demandas presentadas por productores en otros distritos bonaerenses por la falta de mantenimiento de los caminos rurales son una “aventura jurídica” y enfatizó que en su distrito el nivel de morosidad en la tasa vial es altísimo. También apuntó contra un concejal libertario.

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