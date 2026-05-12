12 de mayo de 2026
QUE PAGUEN O...
Intendente se ataja ante reclamo de ruralistas: “Si hacen juicio, no hay servicio”
Ramiro Egüen, de Veinticinco de Mayo, dijo que las demandas presentadas por productores en otros distritos bonaerenses por la falta de mantenimiento de los caminos rurales son una “aventura jurídica” y enfatizó que en su distrito el nivel de morosidad en la tasa vial es altísimo. También apuntó contra un concejal libertario.
El intendente del partido bonaerense de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen, dijo que los productores rurales que vayan a la Justicia en protesta por la tasa vial, destinada al mantenimiento de los caminos en los campos, no tendrán más el servicio si no están al día, y calificó como una “aventura jurídica” las demandas de los ruralistas por ese tema en otros distritos.
El alcalde veinticinqueño precisó que en el municipio “sólo 70 productores deben 1920 millones de pesos”, y anunció que, si recurren a la Justicia, no se les mantendrán más los caminos. Así lo informó el medio regional Séptima Sección.
“Si judicializan, habrá cautela por parte del municipio de no prestar el servicio a esa gente: no es justo para el vecino que cumple”, anticipó Egüen, adelantándose a la posible presentación de una demanda en contra de la Municipalidad que comanda, similar a las que se iniciaron en otros municipios, y que resultaron en fallos favorables en Daireaux y Azul, entre otros.
Egüen fue más lejos al individualizar a uno de los productores que es, además, edil de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante local.
“El principal que reclama y no paga es el concejal [José Luis] Guarch”, dijo el jefe comunal. “Debe seis millones de pesos de red vial. Lo hemos intimado nuevamente para que pague. Y es él el que está motorizando, junto con LLA y un par de amigos del Cuartel VIII, el consorcio de la red vial. Lo invito al concejal Guarch a que regularice su deuda.”
De esta manera, la interna política se metió en el conflicto por los caminos rurales. Egüen, que fue el primer intendente del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) en la provincia de Buenos Aires, luego derivó hacia las filas de LLA, pero para las últimas elecciones se abrió del espacio libertario y presentó su propio movimiento vecinal.