12 de mayo de 2026
NAVARRO
Despidos en una empresa láctea: el intendente denuncia “maniobras fraudulentas”
El jefe comunal Facundo Diz, que recibió a trabajadores desafectados de la planta de Yatasto, dijo a La Tecla que hay una “extorsión continua” por parte de la empresa a sus empleados. Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
El intendente del distrito bonaerense de Navarro, Facundo Diz, recibió en la Municipalidad a trabajadores de la empresa láctea Yatasto, a la que el jefe comunal acusó de practicar una “extorsión continua” a los empleados y de realizar “maniobras fraudulentas”.
En diálogo con La Tecla, Diz criticó las acciones de la compañía, que desafectó a más de 50 empleados y les ofreció seguir trabajando en modalidad de cooperativa, lo que implica perder el ingreso por antigüedad y todos los demás beneficios con los que cuentan actualmente.
“Son casi 60 familias afectadas. Muchos de los empleados tienen muchísimos años de antigüedad”, explicó Diz, quien consideró que Yatasto incurrió en “maniobras fraudulentas” y viene cometiendo una “extorsión continua” a los trabajadores.
“No sólo les ofrecen pasar a trabajar como cooperativa perdiendo todos los beneficios, sino que los sueldos serían de casi un 50% menos”, subrayó el alcalde.
Diz se reunió varias veces con los empleados desde que estalló la crisis en la empresa láctea con sede en Navarro y también convocó al Ministerio de Trabajo bonaerense, que hoy dictó la conciliación obligatoria en el conflicto. “Ayer mismo tuvimos una reunión con Andrés Reveles, subsecretario de Relaciones del Trabajo, y los empleados de Yatasto”, contó el jefe comunal.
La crisis en esa empresa láctea no es un hecho aislado en Navarro. “Venimos sufriendo la crisis. Acá cerró una sucursal del Banco Santander, también otra láctea que estaba en la localidad de Villa Coll, y más de 25 tambos”, dijo Diz. “Ojalá la planta siga funcionando, es más, ojalá incremente la producción. Pero respetando a la mano de obra y sin vulnerar los derechos de los trabajadores.”