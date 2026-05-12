Volver | La Tecla Municipios 12 de mayo de 2026 NAVARRO

Por Sebastián Lalaurette

Despidos en una empresa láctea: el intendente denuncia “maniobras fraudulentas”

El jefe comunal Facundo Diz, que recibió a trabajadores desafectados de la planta de Yatasto, dijo a La Tecla que hay una “extorsión continua” por parte de la empresa a sus empleados. Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

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