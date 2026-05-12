Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2026 EN PROBLEMAS

Sin producción hasta noviembre: Loma Negra apaga su horno y crece la incertidumbre

En Olavarría, la histórica cementera suspende la producción por varios meses debido a los grandes costos del gas por el invierno y la gran cantidad acumulada de insumos. Sigue la crisis en la construcción a nivel nacional y provincial

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