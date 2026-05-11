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11 de mayo de 2026
HASTA 10 MILLONES

La Provincia anunció que dará créditos a los afectados por el temporal

A través del BAPRO, el gobierno auxiliará con préstamos a quienes hayan sufrido daños importantes por el fenómeno que afectó principalmente a la costa. El Banco Nación también abrió una línea de crédito especial.

La Provincia anunció que dará créditos a los afectados por el temporal
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires auxiliará a los damnificados por el temporal que se abatió durante el fin de semana sobre el sudeste bonaerense, especialmente en la costa atlántica, a través de préstamos de hasta 10 millones de pesos, se anunció hoy.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, dijo que los créditos se otorgarán a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), como suele ocurrir en este tipo de situaciones.

Además, Bianco dijo que funcionarios del gobierno de Axel Kicillof “están trabajando con los intendentes para ver cómo se recuperan esas infraestructuras que fueron dañadas”, entre ellas muelles y escolleras. El temporal provocó anegamientos de rutas y calles, caída de árboles y otros destrozos, aunque por fortuna no hubo heridos ni muertos.

Ante el fenómeno producido por la ciclogénesis, el BAPRO otorgará créditos de una línea especial abierta específicamente para damnificados por desastres naturales.

El Banco Nación también anunció que abrirá una línea similar, de hasta $ 100.000 para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
 

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