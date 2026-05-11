Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 HASTA 10 MILLONES

La Provincia anunció que dará créditos a los afectados por el temporal

A través del BAPRO, el gobierno auxiliará con préstamos a quienes hayan sufrido daños importantes por el fenómeno que afectó principalmente a la costa. El Banco Nación también abrió una línea de crédito especial.

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