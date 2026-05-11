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11 de mayo de 2026
PROTESTA

Marcha en Campana por el cierre de una histórica fábrica

Trabajadores despedidos de Cabot, que cerró sus puertas hace pocos días, se movilizaron hacia la Municipalidad, junto a algunos de los desvinculados de FATE y representantes de sindicatos del sector. El intendente Abella los recibió.

Marcha en Campana por el cierre de una histórica fábrica
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Trabajadores despedidos de la empresa Cabot Argentina marcharon por el centro de Campana, donde está radicada la planta que dejó de funcionar, dejando a 150 empleados en la calle, y fueron recibidos por el intendente Sebastián Abella.

En la movilización, los exempleados de Cabot estuvieron acompañados por trabajadores de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), que cerró sus puertas en febrero, despidiendo a más de 900 trabajadores. También participaron representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH)

Cabot producía negro de humo, un insumo esencial para la fabricación de neumáticos, y la multinacional decidió dar de baja su filial en la Argentina a partir de la caída en la demanda por la apertura de la importación, que fue decisiva, justamente, en el cierre de FATE, cliente principal de la firma.

Los manifestantes circularon por la avenida Rocca y llegaron hasta la sede de la Municipalidad. Allí, una delegación encabezada por el titular del SUTNH, Mario Di Paolo, fue recibida por el intendente Abella y por Elisa ABella, secretaria de Educación, Inclusión y Cultura de la comuna.

Los trabajadores aún no recibieron formalmente telegramas de despido, y mantienen una vigilia frente a la planta cerrada, mientras aguardan la realización de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que tendrá lugar pasado mañana.
 

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