Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 PROTESTA

Marcha en Campana por el cierre de una histórica fábrica

Trabajadores despedidos de Cabot, que cerró sus puertas hace pocos días, se movilizaron hacia la Municipalidad, junto a algunos de los desvinculados de FATE y representantes de sindicatos del sector. El intendente Abella los recibió.

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