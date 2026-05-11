11 de mayo de 2026
ENTREVISTA
Gustavo Marangoni: “Para candidatearse a gobernador, ser bonaerense es una contra”
El analista político y exfuncionario dijo a “Desconfiados” que la Provincia tiende a “importar” candidatos porteños y que es poco probable que un intendente sea el elegido, aunque aclaró que “todo puede cambiar”.
El politólogo y analista Gustavo Marangoni, socio en la consultora M&R y ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) durante el gobierno de Daniel Scioli, dijo que a la hora de aspirar a una candidatura a gobernador es “una contra” ser oriundo de la provincia, que generalmente “importa” candidatos porteños.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Marangoni dijo que la competencia entre popes locales al interior de la provincia de Buenos Aires hace difícil que un intendente pueda alcanzar el consenso como para ser candidato a suceder a Axel Kicillof, lanzado a la carrera presidencial.
“Desde Eduardo Duhalde hasta aquí, todos los gobernadores bonaerenses fueron porteños. Felipe Solá nació en la provincia de Buenos Aires, pero se desenvolvía y vivía en CABA”, apuntó el analista.
¿Mala noticia para los varios alcaldes que se mencionan como posibles candidatos a la Gobernación? Marangoni se apresuró a aclarar que “todo puede cambiar en esta Argentina tan dinámica”, pero, no obstante, señaló que hay fuerzas que conspiran contra el éxito de una carrera hacia el sillón de Dardo Rocha desde una intendencia.
“Los propios intendentes, que son pilares fundamentales del poder de la Provincia, probablemente se sientan más cómodos con un ‘extranjero’ que con un local, por aquello de que si el Gobernador fuese de la Tercera, la Primera, la Cuarta, la Octava, etcétera, siempre estaría la duda de si no hará prevalecer ese origen en desmedro del resto”, dijo Marangoni. “Pero además, por el hecho de afianzar su poder territorial, los intendentes construyeron verdaderas ‘fortificaciones’ en sus territorios, a las que es muy difícil entrar, pero de las que también es muy difícil salir.”
“Y además, es transversal, porque los distintos partidos políticos han ‘importado’ candidatos. De hecho, ahora La Libertad Avanza (LLA) maneja la candidatura de Diego Santilli, que también es alguien que, digamos, cruzó la frontera”, apuntó.
“Entonces, parece que ser bonaerense, a la hora de candidatearse para gobernador, paradójicamente, en vez de ser una ventaja, es una contra”, sentenció el exfuncionario.
Respecto del viaje de Kicillof a Córdoba como parte de su armado nacional hacia las elecciones de 2027, Marangoni dijo que es necesario para cualquiera que busque esa proyección visitar territorios que le son hostiles.
“En este campeonato por la presidencia, como sucede con los de fútbol, hay que jugar de local y de visitante”, graficó Marangoni. “Hasta aquí, el Gobernador venía moviéndose en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, la construcción de una candidatura demanda recorrer el territorio, y sobre todo aquellos distritos que son difíciles. Córdoba, desde el año 2015, viene sistemáticamente votando cualquier alternativa opuesta al peronismo, y de manera contundente.”