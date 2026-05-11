Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 ENTREVISTA

Gustavo Marangoni: “Para candidatearse a gobernador, ser bonaerense es una contra”

El analista político y exfuncionario dijo a “Desconfiados” que la Provincia tiende a “importar” candidatos porteños y que es poco probable que un intendente sea el elegido, aunque aclaró que “todo puede cambiar”.

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