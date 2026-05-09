9 de mayo de 2026
OTRA VEZ
“No estoy para conocer a nadie”: Pampita fue contundente sobre un posible nuevo amor
A pocos días de confirmar su separación de Martín Pepa, la modelo y conductora descartó por completo la posibilidad de iniciar una nueva relación. “Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie, ni mucho menos”, afirmó
Carolina “Pampita” Ardohaín fue clara y directa al referirse a su presente sentimental. En una reciente entrevista, la reconocida modelo y conductora respondió con un rotundo “Hoy no” cuando le consultaron si está abierta a conocer a alguien nuevo tras su separación de Martín Pepa.
La pareja había mantenido una relación de casi un año y medio, con una breve ruptura intermedia, que finalmente se confirmó de manera oficial hace solo unos días.
Pampita negó enfáticamente que la separación se debiera a infidelidades y destacó las cualidades de su ex: “Martín es un amor de persona, yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son”.
Según sus declaraciones, el principal motivo de la ruptura fue la distancia: él reside en Estados Unidos y ella en Argentina. “Es algo importante. La distancia no la podemos negar, pero está todo bien. La mejor. Es parte de la vida”, explicó.
La modelo también se mostró positiva respecto al tiempo compartido: “En el amor entrego todo, nada es tiempo perdido. La pasé muy lindo”, afirmó.
Por el momento, Pampita prioriza su bienestar personal y familiar, y dejó en claro que no tiene intenciones de comenzar una nueva historia romántica en el corto plazo. “Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie, ni mucho menos”, sentenció.