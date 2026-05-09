Volver | La Tecla Photoshop 9 de mayo de 2026 OTRA VEZ

“No estoy para conocer a nadie”: Pampita fue contundente sobre un posible nuevo amor

A pocos días de confirmar su separación de Martín Pepa, la modelo y conductora descartó por completo la posibilidad de iniciar una nueva relación. “Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie, ni mucho menos”, afirmó

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