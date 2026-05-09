El cerebro aprende y procesa el lenguaje incluso cuando estamos inconscientes

Un reciente estudio científico demuestra que el cerebro humano mantiene una notable actividad cognitiva incluso en estado de inconsciencia profunda provocada por la anestesia general.



Los investigadores registraron directamente la actividad neuronal en el hipocampo de pacientes y observaron que esta región no solo detecta cambios en los sonidos, sino que mejora su capacidad de discriminación con el tiempo, evidenciando un claro proceso de aprendizaje.



En pruebas más complejas, se reprodujeron relatos breves mientras los pacientes estaban anestesiados.



Los patrones cerebrales mostraron que el hipocampo era capaz de identificar categorías gramaticales (como sustantivos o verbos) y, de forma aún más sorprendente, predecir las palabras siguientes antes de que fueran pronunciadas. Estos resultados sugieren que el cerebro sigue procesando información compleja del entorno y realizando operaciones cognitivas avanzadas, incluso cuando la persona no tiene conciencia de ello.Los autores destacan que este hallazgo podría tener importantes implicaciones clínicas, especialmente en el tratamiento de lesiones cerebrales, ictus y en el diseño de estrategias para aprovechar la plasticidad cerebral durante estados de inconsciencia controlada.



El estudio desafía la idea tradicional de que el cerebro “se apaga” por completo bajo anestesia y refuerza la noción de que la inconsciencia no equivale a una ausencia total de actividad mental sofisticada.