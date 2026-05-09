El regreso de El proyecto Blair Witch

Más de 25 años después de revolucionar el cine de terror independiente, el proyecto de la bruja de Blair volverá a la pantalla grande con una nueva reinterpretación que promete expandir el universo de la saga y recuperar la esencia que convirtió al film original en un fenómeno mundial.



La nueva producción estará dirigida por Dylan Clark, un realizador emergente ligado al terror psicológico y al universo del horror digital. El proyecto contará además con un dato clave para los fanáticos: Joshua Leonard y Michael C. Williams, protagonistas de la película de 1999, regresarán como productores ejecutivos junto a los directores originales Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, además del productor Gregg Hale.

La decisión llega después de una fuerte polémica entre los artistas originales y Lionsgate. En 2024, varios integrantes del elenco cuestionaron públicamente al estudio por anunciar un reboot sin consultarles ni involucrarlos en el desarrollo. Joshua Leonard incluso habló de “25 años de falta de respeto” hacia quienes ayudaron a crear la franquicia.

Con el paso de los meses, el proyecto fue reformulado y terminó incorporando a gran parte del equipo creativo original, algo que muchos seguidores consideraron indispensable tras el escaso impacto que tuvieron las secuelas anteriores de 2000 y 2016.

El objetivo es llevar la mitología y el legado de Blair Witch a una nueva generación. El guión fue escrito por Chris Devlin, responsable del reboot de La masacre de Texas de 2022, y luego reescrito por el propio Clark.

Realizada con apenas 35 mil dólares, terminó recaudando cerca de 250 millones en todo el mundo y se convirtió en una de las producciones más rentables de la historia del cine.