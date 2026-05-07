7 de mayo de 2026
ENCUENTROS
En modo candidato, Ferraresi se reunió con el embajador de Colombia y cuestionó la economía de Milei
El intendente de Avellaneda se reunió con José Roberto Acosta Ramos, donde intercambiaron miradas sobre la situación crítica que se vive en el país y la región
Luego de participar del encuentro ente intendentes y el ministro Javier Alonso para impulsar la ley de Policía Municial, además de reunirse con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, continúa de recorridas en vísperas a una posible candidatura para la gobernación bonaerense.
Durante esta tarde, el mandamás del distrito del Conurbano se reunió con el Embajador de Colombia y confrontó con la política exterior de Milei. En el encuentro con José Roberto Acosta Ramos, según expresó el propio Ferraresi en sus redes sociales, “intercambiaron ideas sobre la situación del país y de la región”.
En esa línea, Ferraresi sentenció: “Latinoamérica debe desarrollarse unida, integrada y libre de toda dominación extranjera. Solo así llegará la hora de los pueblos y la definitiva eliminación de la injusticia social”.
También destacó que el diplomático colombiano reconoció la gestión llevada adelante en Avellaneda, algo que “lo llena de orgullo”.
Del encuentro participó la jefa de gabinete local, Magdalena Sierra, la esposa del embajador, Adriana Delgado Sánchez, y la copresidenta del MOPASSOL (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos), Paola Grillo.