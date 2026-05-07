En modo candidato, Ferraresi se reunió con el embajador de Colombia y cuestionó la economía de Milei

Agradecemos la invitación del señor Embajador de la República de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta Ramos y de su señora esposa, Adriana Delgado Sánchez. 🇨🇴🇦🇷



Nos recibieron, junto con @magdysierra, para una charla en la que intercambiamos ideas sobre la situación de… pic.twitter.com/WlwAGyQD0I