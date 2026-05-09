Estetoscopio IA: el futuro



El estetoscopio Eko CORE 500 representa la mayor innovación en auscultación desde la invención del estetoscopio hace más de doscientos años.



Este dispositivo combina la funcionalidad tradicional de un estetoscopio con inteligencia artificial, un electrocardiograma de tres derivaciones y visualizaciones en tiempo real. Permite detectar en segundos insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y enfermedades valvulares con una precisión superior.



Se utiliza exactamente como un estetoscopio convencional. La campana registra los sonidos cardíacos y pulmonares, mientras que los electrodos integrados captan simultáneamente un ECG de 3 derivaciones.



Los datos se transmiten vía Bluetooth a la aplicación Eko, donde algoritmos de inteligencia artificial, entrenados con miles de registros clínicos, analizan patrones que el oído humano no siempre puede percibir. En solo quince segundos genera un informe con probabilidades de diagnóstico y visualiza las ondas de sonido y el ECG en la pantalla a color del dispositivo.



Todo se puede guardar, compartir o enviar para telemedicina.Además, ofrece amplificación, cancelación activa de ruido TrueSound y tres modos de filtro: cardíaco, pulmonar y banda ancha.



Cuenta con amplificación de hasta 40 veces (con siete niveles de volumen) y reducción de ruido de hasta 8 veces. Incluye una pantalla LCD a color que muestra en tiempo real el fonocardiograma, el ECG y la frecuencia cardíaca.



Posee detección por IA de murmullos, fibrilación auricular y baja fracción de eyección. Permite grabar y almacenar los registros. Es ergonómico, liviano, con batería de larga duración y compatible con auriculares Bluetooth.



Ofrece conectividad inalámbrica y visualización inmediata.