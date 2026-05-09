Un juez federal publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Un juez federal desclasificó una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein, escrita semanas antes de su muerte en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.
De esta manera, el magistrado Kenneth Karas, del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública la nota manuscrita, que no está fechada ni firmada y cuya autenticidad no ha sido verificada oficialmente.
En el texto, Epstein escribe: “¡Me investigaron durante meses. No encontraron NADA!!!”. Luego, agrega: “Es un placer poder elegir el momento para decir adiós. ¿Qué quieren que haga, ¡romper a llorar!! NO ES DIVERTIDO. NO VALE LA PENA”.
Valer mencionar que el escrito fue encontrado por su entonces compañero de celda, Nicholas Tartaglione, quien la descubrió dentro de una novela gráfica en julio de 2019, tras un primer intento de suicidio de Epstein.
El documento permaneció sellado durante casi siete años en relación con el caso penal de Tartaglione.Epstein, de 66 años, fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019.
Su fallecimiento fue catalogado oficialmente como suicidio, aunque ha generado numerosas teorías conspirativas debido a sus conexiones con figuras poderosas.