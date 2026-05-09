Jada Pinkett Smith aceptó ser “la mala” de su infidelidad

Jada Pinkett Smith ha vuelto a hablar con franqueza sobre uno de los momentos más controvertidos de su matrimonio con Will Smith: su relación extramatrimonial con el rapero August Alsina.



En un reciente encuentro promocional de su libro de memorias ‘I am, You are, We are, Worthy!’, la actriz confesó que tomó la decisión consciente de cargar con la imagen de “mala” de la historia: “Yo decidí que diría mi verdad, pero también quería protegerle. Si tengo que lucir como la esposa adúltera para asegurarme de que él estaba bien, aunque ese no fuera el caso, así lo haría”, declaró.Y añadió con contundencia: “Acepté ser la mala de esta historia para que de una vez por todas pudiéramos terminar con el tema y seguir adelante. Está bien, soy la mala. Soy la peor. Genial. Acabemos con esto. Soy la esposa adúltera. Sigamos adelante”.



El affaire con August Alsina, amigo de su hijo Jaden y 21 años menor que ella, se hizo público en 2020 durante un episodio del programa Red Table Talk, en el que Jada lo describió como un “enredo” ocurrido en un período de separación temporal del matrimonio.



Aunque la pareja ha mantenido durante años una relación compleja y abierta a interpretaciones, incluyendo rumores de un matrimonio no convencional, Jada ha insistido en que su prioridad siempre fue proteger a Will y a su familia.



Este nuevo capítulo llega años después del icónico incidente en los Oscar 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock en defensa del comentario sobre la alopecia de Jada, un momento que muchos vincularon directamente a las tensiones públicas del matrimonio.



A pesar de los escándalos, los Smith continúan juntos y, según las palabras de Jada, buscan dejar atrás las controversias para enfocarse en su futuro como pareja y familia.