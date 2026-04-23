Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de abril de 2026 ECONOMÍA EN CRISIS

“No me alcanza ni para hacer una cuadra de asfalto”: un fondo flaco para los intendentes

Los 135 jefes comunales recibieron la primera de las cinco cuotas del Fondo de Fortalecimiento votado por la Legislatura provincial. Sin embargo, reconocen que alcanza para poco y nada y admiten que muchos meterán el dinero en el chanchito para pagar sueldos y aguinaldos.

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