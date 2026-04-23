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23 de abril de 2026
ECONOMÍA EN CRISIS

“No me alcanza ni para hacer una cuadra de asfalto”: un fondo flaco para los intendentes

Los 135 jefes comunales recibieron la primera de las cinco cuotas del Fondo de Fortalecimiento votado por la Legislatura provincial. Sin embargo, reconocen que alcanza para poco y nada y admiten que muchos meterán el dinero en el chanchito para pagar sueldos y aguinaldos.

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Los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, sean del color político que sean, viven una angustiosa situación económica en sus distritos, golpeados por la caída en la coparticipación y una merma sensible en el cobro de tasas locales.

Como informó La Tecla.info, días atrás recibieron la primera de las cinco cuotas correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Municipal, aprobado por la Legislatura a finales del año anterior.
Luego de que el Ejecutivo hiciese efectivo el pago, desde los territorios relativizaron el peso de esos montos, que no representan un cambio sustancial en la crisis de las arcas comunales.

De hecho, la secretaria de Hacienda de Junín, Lorena Linguido, aseguró que, si bien todo suma, el monto recibido unos $ 50 millones tiene un impacto limitado frente a los costos actuales de obra pública.

“Para tener una dimensión, una cuadra de asfalto cuesta alrededor de 60 millones, por lo que no alcanzaría ni siquiera para una”, ejemplificó la funcionaria, detallando que una cuadra de cordón cuneta ronda los 14 millones, mientras que con mejorado puede acercarse a los 20 millones.
En tal sentido, si bien reconoció que “todo suma”, adelantó que el aporte será incorporado a un esquema más amplio de inversión. “Se va a destinar en su totalidad a obras de infraestructura, pero dentro de un plan general”, indicó.

Así, son muchos los intendentes de la provincia de Buenos Aires que confiesan en off que destinarán esos escasos recursos al pago de sueldos y aguinaldos a mitad de año. 

“Si no empezamos ahora a hacer una reserva, cuando llegue el momento no vamos a poder cumplir a los trabajadores”, aseguró un mandamás boina blanca del interior.
 

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