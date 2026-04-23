Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de abril de 2026 EN AVELLANEDA

Kicillof: “Tenemos que ofrecer un proyecto, falta poco para que se termine esta pesadilla”

El gobernador lanzó el espacio educativo del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. Fuertes críticas al desfinanciamiento y el clamor por una candidatura en 2027

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