23 de abril de 2026
EN AVELLANEDA
Kicillof: “Tenemos que ofrecer un proyecto, falta poco para que se termine esta pesadilla”
El gobernador lanzó el espacio educativo del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. Fuertes críticas al desfinanciamiento y el clamor por una candidatura en 2027
Luego de su viaje a Europa y de participar en el homenaje del Papa Francisco en Luján, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo su acto en Avellaneda para el lanzamiento del espacio de Educación del Movimiento Derecho al Futuro.
El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el exdirector de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra, y la actual directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.
En la previa del discurso, le entonaron el feliz cumpleaños al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El primero en hablar fue Jorge Ferraresi y sentenció: “La escuela tiene que ser un lugar de pensamiento crítico. Los pibes que votaron a Milei es parte de nuestro fracaso. Alberto Sileoni fue el primero en ver la infraestructura en las escuelas, y Axel tomó el modelo de Avellaneda para la construcción de escuelas”.
“Cualquier transformación requiere que los salarios de los docentes sean altos como se merecen. Hay que incluir temas de salud mental, que se profundizó después de la pandemia. Todas las políticas que definimos como políticas universales comienzan en las escuelas. Esa posibilidad ascendente que te da la educación se concreta a partir de tener un país que nos contenga y nos prepare y que se desarrolla para que todos puedan tener el trabajo que se merecen. Con un presidente que seguramente nos llevará a ese lugar, que es Axel Kicillof”, añadió.
Luego habló Alberto Sileoni y le agradeció al gobernador por darle a la educación “la importancia que se merece”. Allí añadió: “Lo que hay que tomar de enseñanzas de ese camino es que la política es hablar, es escuchar, es estar con los compañeros y bancarse entre todos. Nosotros tenemos la pretensión de hacer actos de este tamaño y queremos transitar un camino de discusión”.
“Tenemos que construir un federalismo fuerte y Axel hace ese federalismo en la provincia de Buenos Aires. Esto se hace y lo conocemos. Estamos en condiciones de poder hacerlo en el resto del país. Al MDF te podes acercar sin disolver tu identidad, para integrarte y articular entre todos una propuesta”, sentenció.
Tras un nuevo clamor presidencial del exdirector general de Cultura y Educación, llegó el turno del discurso de Axel Kicillof y sentenció: “El mundo está viviendo un momento de conmoción, nosotros afectados por lo que se vive en Argentina por la situación de la industria, la producción y el comercio. Prácticamente todos los sectores de la economía. Sepan que hay un fenómeno mundial, se están viviendo tiempos de suma crueldad”.
“Hay una enorme preocupación por el avance de las ultraderechas, por la guerra. Una enorme preocupación por el avance de los derechos. No es exclusivo de nuestro país. A mi me llena de orgullo y de tranquilidad. Estamos pensando no solo en cómo resistir y luchar contra las ultraderechas, sino también estamos pensando qué ofrecerle a nuestro pueblo como alternativa a lo que marcan como un único camino posible”, añadió el gobernador.
Allí sentenció: “Hay un gran ataque a la educación pública argentina. Hay un ataque a la universidad, a la ciencia, a la cultura, a la educación que no tiene exclusivamente un móvil presupuestario. No es que buscan desfinanciar el sistema educativo para ahorrarse unos mangos y liberar recursos. Hay una vocación especial con varios sectores, pero está focalizado y hay que pensar un poco de dónde proviene. Cuando atacan la educación pública, están diciendo que es lo que no quieren, qué es lo que buscan destruir. Quieren un país sin industria, sin valor agregado, sin ciencia, sin soberanía donde nuestros recursos naturales se instalen que no son nuestros”.
“Quieren un modelo desindustrializado, un trabajo precarizado, quieren convencer a los argentinos que lo que siempre planteamos como derechos, como cuestiones de acceso universal, no lo son. Nos proponen una batalla cultural donde dicen que los derechos no existen. Nosotros tenemos que repetir una y otra vez que no hay libertad sin justicia social. Y que no hay justicia social sin un estado eficaz y transparente”, sentenció.
Acto seguido, Kicillof dijo que “cuando defendemos la educación pública y gratuita, cuando acompañamos las luchas de los estudiantes y docentes, no es que estamos defendiendo esa escuela y ese puesto de trabajo, es mucho más. Estamos defendiendo un modelo de país con desarrollo e inclusión para todos”.
Luego recordó a Sandra y Rubén y sentenció: “lanzamos un plan de infraestructura escolar y antes de asumir la provincia no tenía un inventario y un registro de la situación edilicia de la Provincia. Lanzamos un plan que al principio era empezar con lo básico, pero luego se conformó para mejorar la infraestructura edilicia. Ese plan ya tiene 8.500 obras terminadas en la provincia de Buenos Aires”.
“No se puede planificar sin la participación de los trabajadores, los inspectores, directivos, nuestras autoridades”, añadió el gobernador.
“Milei está incumpliendo las leyes y está incumpliendo la constitución. Acá no se trata de cómo piensa. El fonid es plata para los docentes, son recursos, es inversión educativa que tiene que hacer el gobierno nacional. no pueden abandonar 80 escuelas que estaban en construcción. No es una política de ajuste, es una política criminal para desfinanciar la educación. Hay que decirlo mil veces, no lo resuelve el mercado, es una mentira. La educación no es un gasto, es un derecho del pueblo argentino”, añadió el mandatario.
“A Milei no lo vi pisar una escuela pública. Yo le diría al presidente, menos escuela austríaca y más escuela pública argentina. No alcanza con protestar, hay que hacerlo. Hay que construir un horizonte distinto, hay que trabajar para combatir algo más complejo que es la resignación. La gente piense que esto es así”.
Luego expresó: “Defender la educación pública no es decir que está todo perfecto. Es decir que tenemos dificultades, novedades que afrontar, pero eso no se resuelve achicando, destruyendo y privatizando, eso se resuelve invirtiendo, ampliando y transformando. Tenemos que ser nosotros que tengamos la bandera de la educación pública, pero la transformación en favor de una argentina industrial, productiva, inclusiva, soberana”.
“Tenemos que ofrecer un proyecto de transformación para la Argentina. Falta poco para que se termine esta pesadilla”, añadió mientras el público presente entonaba Axel presidente.