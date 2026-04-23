¿Con el Colo y sin el Gordo?: lupa preparada para el encuentro libertario en Suipacha
El partido llevará a cabo una jornada de capacitación política, en el marco del lanzamiento de la Escuela de Formación 2026. Además de Pareja, estaría presente Diego Santilli y Santiago Caputo, no así los tuiteros de las Fuerzas del Cielo.
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En medio de tensiones internas, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires afina detalles para la presentación de su programa 2026 de formación política y educativa, con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales de los 135 distritos.
El encuentro, que tendrá lugar este sábado 25 de abril en Suipacha, incluirá una jornada de capacitación, que operará como lanzamiento del programa para este año de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP).
La apertura estará a cargo del presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja, acompañado por la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro, y el senador provincial Luciano Olivera.
Como es lógico, las miradas estarán puesta en las presencias y ausencia en el cónclave, habida cuenta de las tensiones que se registran entre el sector que responde a Karina Milei y Pareja y Las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo.
A pesar de esta confrontación, que se hizo de manera abierta luego de que avanzase una denuncia del armador provincial contra tuiteros caputistas que publicaron en redes datos privados del legislador nacional), existe la creencia de que ambos estarán presentes el sábado en el distrito de la Primera Sección que conduce el camporista Juan Luis Mancini.
La juntada también contará con la presencia -en eso confían desde la Casa Rosada- del ministro del Interior, Diego Santilli, quien viene manteniendo un perfil bajo, casi de prescindencia en la álgida interna libertaria.
Sin embargo, aseguran que la presencia de Caputo no significa un perdón a su tropa de tuiteros, sino una aceptación de la tregua que propone la "El jefe" para pausar la guerra intestina. “No van a estar, ni el Gordo Dan ni otros que fogonearon la interna y quisieron dañar a Karina”, aseguró un referente libertario a La Tecla.info.
Otro que no estará presente es Cristian Ritondo, distanciado del oficialismo y que encabeza un reacomodamiento del PRO bonaerense a caballo de la reaparición pública del ex presidente Mauricio Macri.
Como informó La Tecla.info, la disputa bonaerense repercutió en el bloque de Diputados provinciales de LLA. En los próximos días se hará oficial la salida del presidente de la bancada, el caputista Agustín Romo, quien será reemplazado por el ultra parejista Juanes Osaba, en un enroque con el hasta hoy vicepresidente de la Cámara Baja.
En cuanto a la jornada del sábado, desde la organización señalaron que se desarrollarán capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.
“La iniciativa apunta a formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual, con eje en la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito”, señalaron.