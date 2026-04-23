Valenzuela: “En 2027 podemos ganar 30 o 40 intendencias en la Provincia”
El senador se mostró optimista de cara a las elecciones del año que viene y minimizó la interna en el espacio mileísta. En diálogo con “Desconfiados”, dijo que el espacio libertario debe incorporar a otros sectores para “ganar la Provincia de Buenos Aires” y ensalzó a Bullrich como “la dirigente clave” en la alianza de gobierno.
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El senador provincial de La Libertad Avanza (LLA) y ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, dijo que el “piso” del partido de gobierno para las elecciones de 2027 en la provincia de Buenos Aires es de “30 o 40 intendencias”, y apostó a que, si hacen las cosas bien, los libertarios pueden incluso “ganar la Provincia”.
“Fue importante el crecimiento de LLA en los municipios. Estamos creciendo: ya hay municipios que se pueden ganar”, dijo el legislador en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7. “El sábado vamos a estar con la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), en Suipacha. Yo voy a ser parte activa de la formación de los futuros dirigentes, que ojalá sean intendentes.”
Valenzuela se mostró entusiasmado por las prespectivas electorales del partido. “Yo creo que podemos ganar treinta, cuarenta intendencias como piso en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, hay que laburar para eso, ¿no? Y es parte del crecimiento que tiene este espacio, con aliados también. Porque yo creo que la alianza con el PRO es importante”, remarcó el senador, venido él mismo del partido amarillo.
En ese sentido, destacó la importancia de Patricia Bullrich en el gobierno libertario y aun antes, en el acuerdo que permitió la llegada de Javier Milei al poder.
“El presidente es Javier Milei, y las ideas legitimadas por la gente son esas, y las de Patricia Bullrich. “No olvidemos que Patricia Bullrich es la dirigente clave de esta historia”, enfatizó Valenzuela. Es la que apoyó para el ballotage, es la que dio sostén muy fuerte desde el Ministerio de Seguridad, es la que hoy está haciendo un trabajo espectacular en el Senado. Y, además, Patricia tiene votos, votos propios, que los ha aportado a este proceso político. No solamente gestión, sino poder electoral.”
El senador libertario también expresó su frustración por la falta de actividad en la Legislatura bonaerense.
“Diez años de intendente, que es una tarea, maravillosa, con la gente, con el vértigo, con la administración, con los problemas, con las transformaciones. Y, de golpe, esta situación me resulta como un poquito frustrante”, apuntó. “No están ni armadas las comisiones. Y vos ves el Congreso Nacional que tiene un ritmo fenomenal, con un montón de discusiones de temas realmente importantes, y después ves la Provincia, donde hay un oficialismo que tiene mayoría y aun así, no se organizan por la interna.”
“Yo les digo a los bonaerenses: queremos laburar y no podemos, porque la Legislatura está como parada. Esperemos que arranque pronto”, dijo Valenzuela.