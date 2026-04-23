Valenzuela: “En 2027 podemos ganar 30 o 40 intendencias en la Provincia”

NUEVO ESQUEMA

Tarifas eléctricas: Provincia redefine el esquema y endurece los subsidios desde mayo El gobierno bonaerense aprobó nuevos cuadros tarifarios eléctricos desde mayo con actualización de costos y cambios en subsidios. Se fijan topes de consumo, se ajustan cargos clave y se consolida una transición que impactará en hogares, comercios y grandes usuarios.