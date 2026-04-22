22 de abril de 2026
COMPLICADO
Rappallini en problemas: fue procesado junto a la intendenta interina por fraude electoral en 2019
El juez federal Alejo Ramos Padilla los acusa de haber coordinado maniobras para retener DNI de vecinos e impedirles votar en las elecciones de 2019, que se definieron por apenas 49 sufragios.
Tras varios años de litigio por unas elecciones muy parejas en Maipú en el año 2019, procesaron al exintendente Matías Rappallini y a la actual interina, Lorena Otermín, por fraude electoral tras retener indebidamente documentos que impidieron votar a varios ciudadanos del distrito.
En un nuevo capítulo de la causa judicial, el juez Alejo Ramos Padilla confirmó el procesamiento del ex jefe comunal y de la actual alcaldesa interina debido a que, según la causa, ambos habrían participado en un esquema destinado a interferir en el proceso electoral mediante la retención de documentos nacionales de identidad de votantes.
Para el magistrado titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, existieron acciones coordinadas orientadas a engañar a vecinos y quedarse con sus DNI con el objetivo de impedirles ejercer el derecho al voto en una contienda que se definió por menos de 50 votos de diferencia entre el intendente de la UCR y el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes.
La investigación se remonta a los comicios municipales de 2019, cuando el dirigente radical se impuso por una diferencia mínima: 4.212 votos contra 4.163 obtenidos por el candidato del entonces Frente de Todos, Carlos Coudannes. Tras aquella elección comenzaron a surgir denuncias por presuntas irregularidades que apuntaban a la manipulación del resultado electoral.
Según indicaron La Nación e InfoCielo, de acuerdo con el expediente, al menos 27 ciudadanos habrían sido privados de votar luego de entregar sus documentos bajo engaños. La pesquisa sostiene que, en algunos casos, las identificaciones fueron devueltas posteriormente a cambio de dinero, alimentos u otros bienes. Entre los damnificados predominaban personas en situación de vulnerabilidad social, principalmente mujeres con hijos a cargo.
En el mismo fallo, Ramos Padilla dictó la falta de mérito para Marcelo Osvaldo Condoleo, quien se desempeñaba como jefe comunal de la policía local, y resolvió el sobreseimiento de Federico Rappallini.
La causa tiene antecedentes judiciales: entre 2022 y 2023 ya habían sido procesados otros empleados municipales vinculados a los hechos investigados. Incluso la Cámara Nacional Electoral consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado destinado a influir en el desarrollo de la elección.
El expediente quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal y en abril de 2025 se solicitó la elevación a juicio de varios imputados. Más recientemente, en febrero de 2026, la fiscalía impulsó nuevas declaraciones indagatorias para ampliar responsabilidades.
Rappallini se encuentra de licencia desde 2024, cuando pidió apartarse del cargo por tiempo indefinido para dedicarse a la empresa familiar de cosméticos. En su reemplazo asumió Otermín como intendenta interina. Pese al avance judicial, el dirigente radical había logrado en 2023 su tercer mandato consecutivo al frente del municipio.