Volver | La Tecla Municipios 22 de abril de 2026 COMPLICADO

Rappallini en problemas: fue procesado junto a la intendenta interina por fraude electoral en 2019

El juez federal Alejo Ramos Padilla los acusa de haber coordinado maniobras para retener DNI de vecinos e impedirles votar en las elecciones de 2019, que se definieron por apenas 49 sufragios.

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