22 de abril de 2026
EN ALERTA
Diputados denuncian recortes de programas sociales y hubo un dardo para Kicillof
Legisladores del peronismo, la izquierda y movimientos sociales pusieron el foco en el impacto que tiene en la provincia de Buenos Aires el ajuste dispuesto por el Gobierno nacional. En ese marco, la interna del oficialismo bonaerense también se hizo presente con un llamado de atención de La Cámpora hacia el Gobernador.
El auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense fue sede del conversatorio “En defensa del VAT - Salario Social Complementario”, realizado en medio de un escenario de fuerte preocupación por la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar con el desfinanciamiento y la baja masiva del programa Volver al Trabajo.
La discusión se produjo apenas horas después de que la Justicia hiciera lugar a un recurso de amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular contra la decisión del Ministerio de Capital Humano. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó dejar sin efecto el cierre del programa y restablecer las transferencias a los beneficiarios.
Durante la jornada, la diputada provincial Cintia Romero, del Frente Patria Grande y cercana a Juan Grabois, sostuvo que “esta jornada en defensa del proyecto en repudio de la baja del salario social complementario hacia el gobierno nacional y al vaciamiento que está haciendo”.
Además, remarcó que “muchos le llaman Volver al Trabajo, pero para mí va a ser salario social complementario porque complementa el trabajo que hacemos diariamente dentro de los barrios populares y dentro de nuestros lugares de trabajo, porque nuestros lugares de trabajo lo conseguimos por falta de oportunidades”.
En esa línea, manifestó que “este proyecto es para repudiar lo que está haciendo este gobierno con nuestros trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Porque ya lo vienen haciendo con los jubilados, discapacitados, la educación pública y la salud pública. Y a eso tenemos que defenderlo”.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo consideró que “me parece muy relevante esta actividad porque tenemos que repudiar efectivamente y espero que lo hagamos en la primera sesión que tengamos en la Cámara, esta decisión indignante como tantas de las que toma este gobierno nacional”.
A su vez, advirtió que “acá le quieren sacar 78 mil pesos, que ya es increíble cómo lo bajaron a ese nivel, a lo que fue salario social complementario”.
También cuestionó al Gobierno nacional al señalar que “esta situación tan complicada que ustedes conocen y que viven todos los días cuando del otro lado es al revés, le bajan los impuestos a los más ricos, Adorni viaja en jet privado y aumenta su patrimonio; cuando Milei dice que mejora el salario debe estar pensando en Adorni y sus amigos, en los privilegiados de este gobierno”.
En ese sentido, aseveró que “le están metiendo la mano en el bolsillo al conjunto de las trabajadoras y trabajadores”.
La diputada Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno Mariel Fernández, puso el eje en el impacto territorial de la medida y señaló que “las graves consecuencias de la eliminación de estos programas para nuestras compañeras, trabajadoras de la economía popular que sostienen una red de trabajo comunitario que sin ellas el Estado no podría sostener”.
Asimismo, afirmó que “el Estado nacional se encargó de quitarnos los recursos. Es impresionante la cantidad de trabajadoras de la economía popular que mantienen ollas populares y que inventan y sacan de donde no hay para sostener la alimentación de los pibes y las pibas de los barrios”. Y advirtió que “si además avanzan sobre eso, no va a quedar país en pie”.
En medio del reclamo contra la administración de Javier Milei, el jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, dejó un mensaje que también fue leído en clave interna dentro del oficialismo bonaerense.
El legislador camporista expresó que “es una obligación política y también moral de todos los compañeros y compañeras acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el reclamo de los fondos que la Nación nos debe porque son fondos que se han quedado y se han apropiado, y son de todos los bonaerenses”.
Tignanelli advirtió además que “cortar o no poder seguir llevando adelante un programa como el Mesa Bonaerense es una medida que va a pegar de lleno en la provincia de Buenos Aires y que es imposible llevarlo adelante si no tenemos fondos que permitan hacerlo”.
Finalmente, planteó que “también tenemos que tener la inteligencia desde los compañeros y compañeras para trabajar en medidas que por lo menos vayan poniendo un paliativo a eso y que vayan encontrando soluciones”, al tiempo que destacó la iniciativa del senador Mario Ishii para evitar la interrupción total de la asistencia alimentaria en la provincia con un proyecto que presentó para declarar la emergencia en todo el territorio bonaerense.
Sobre el recorte del programa social, hace tres años que el salario se encuentra congelado en $78 mil pesos. Desde los sectores perjudicados sostienen que la recarga de una garrafa o de la tarjeta SUBE y hasta la compra de una porción de alimentos dependen de estos ingresos.
La provincia de Buenos Aires es la principal perjudicada si se tiene en cuenta que, del padrón total, 450 mil “beneficiarios” residen en el territorio bonaerense. Además, en términos de circulante de dinero, el Estado Nacional haría un recorte de 35 mil millones de pesos al consumo provincial que se desarrolla principalmente en los barrios populares, sobre todo del Conurbano, donde se concentra gran parte de los trabajadores del programa.