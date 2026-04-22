Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de abril de 2026 EN ALERTA

Por Andrés Sosa

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Diputados denuncian recortes de programas sociales y hubo un dardo para Kicillof

Legisladores del peronismo, la izquierda y movimientos sociales pusieron el foco en el impacto que tiene en la provincia de Buenos Aires el ajuste dispuesto por el Gobierno nacional. En ese marco, la interna del oficialismo bonaerense también se hizo presente con un llamado de atención de La Cámpora hacia el Gobernador.

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